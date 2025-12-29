文化幣世代! 明年擴大發放 13至22歲每人1200點

生活中心／林詠琪、陳泊翰、高偉倫 台北報導

2025年來到尾聲，還沒用完文化幣的同學們，要趕快使用喔，文化部也送出大禮，明年起13歲到15歲的學生，從600點升級為1200點，也就是13歲到22歲的年輕人都領一樣，讓不少國中生好驚喜，宣告記者會上，行政院長卓榮泰、文化部長李遠都來了，甚至請來人氣IP聯名文化幣。

主持人：「歡迎請入座。」

吉祥物黃阿瑪、黑啤、啾啾妹、還有怪奇事物所長，驚喜現身，代言文化幣，讓現場國中生全嗨翻，而好消息在後頭，文化部宣布明年元旦起，13歲到15歲的孩子，從原本享有600點的文化幣，翻倍變成1200點。

文化部長李遠：「台灣的小孩從13歲到22歲，每年都可以領到1200塊可以花用，我稱這個世代叫做文化幣世代，文化幣對年輕人來講，它是一種權利也是一種義務，因為你們的錢全部花在台灣的，各種文化創意產業裡面。」

文化幣世代！明年擴大發放 １３至２２歲每人１２００點

文化幣擴大常態化，明年元旦起13至22歲2026元旦起領1200點。（圖／民視新聞）

不管你幾零年代、還是Y世代，最幸福的是文化幣世代，明年起13歲到22歲的學生，都一樣擁有1200點，用APP解鎖任務，還能抽IP周邊，讓學生好驚喜，已經開始想要怎麼用。

記者vs.國三生張同學說：「就覺得很突然（加碼），很驚訝很開心，都用在買書上面，(買什麼書？)英文小說或是歷史書。」

文化幣世代！明年擴大發放 １３至２２歲每人１２００點

文化部長李遠特別推薦青年除了用文化幣看國片、買書，也可以買臺灣漫畫。（圖／民視新聞）

記者vs.國三生游同學說：「今年買了三本書分別是有關台灣的歷史、中文文學，(變成1200開心嗎？)恩，因為1200可以買到更多的，可能四本甚至五本，或者說去看剛提到的，冠軍之路（國片）。」

選擇國片準沒錯，因為文化幣能再放大，明年三月底前結伴看早安場國片，加碼送百點，到獨立書店買書，有2點送1點，欣賞視覺藝術展覽也有優惠票價。今年文化幣領用率超過八成，消費金額近15億元，行政院長卓榮泰也有小叮嚀！

文化幣世代！明年擴大發放 １３至２２歲每人１２００點

各項文化幣加碼優惠。（圖／民視新聞）

行政院長卓榮泰說：「今日事今日畢，今年的幣，也要今年用完畢。」

提醒今年還沒用完的同學，快去嘗試不同的文化藝術體驗，同時也是支持台灣的藝文產業。

