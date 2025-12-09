文化幣使用期只到這天！2大使用攻略「放大回饋」 好康曝光

即時中心／黃于庭報導

2025年文化幣使用期限只到12月31日，邁入倒數領用的20多天，文化部特別提醒，青年朋友至文化幣APP領用；同時也分析大數據提供達人使用秘訣，以及鼓勵到獨立書店買書享2點送1點、預先購買青年席位，或是進電影院看場近期的熱門國片，更呼籲趕快花光今年的文化幣不要省，因為明年的文化幣20多天後又即將入袋。

文化部表示，2025年文化幣自1月起發放，已有超過165萬人領取，領取率高達8成，使用金額達14.1億元。從使用情形觀察，青年朋友最喜歡的藝文消費類型為書店及出版業（48%）、表演藝術及文化體驗（18%）、流行音樂（13%）。

其中，在青年席位及10月起加碼的「青春觀表藝，票票贈百點」加持下，目前共售出10萬張表演藝術票券，其中51%為青年席位；在國片部分，9月強檔國片相繼上映，文化部順勢推出「秋冬國片正熱鬧 半價回饋好康報到」優惠，帶動國片消費快速累積突破9,300萬元。

文化部也特別從大數據整理出「最會放大文化幣」代表人物，竟然是初次加入文化幣領用行列的13-15歲「新手」，他以近乎「優惠全包套」的方式，先參加「博物館探險隊」活動，靠著「消費滿1點送1點」累積3次回饋；又到獨立書店使用「消費2點送1點」優惠，再因為消費達200點獲得抽獎機會；11月底前又因用完文化幣，獲得「動滋青春×文化能量爆發」加碼資格，最終讓原本600點一路放大到1,914點。

16-22歲的「老手」中，則有對於特定藝文活動偏愛而獲得超高點數回饋的代表。特愛「青年席位」的青年先用1,200點買了12張票券，透過「青春觀表藝，票票贈百點」加碼活動獲得1,200點後，再去買12張票券，將文化幣的價值翻倍再翻倍。

另有「最強電影迷」從全年度的「結伴看國片」、4至9月的「加倍回饋」，一路到10至12月的「秋冬國片半價回饋」，一年合計使用9次加碼看國片；至於交友廣闊的「邀請碼達人」，分享邀請碼給356位朋友，累積獲得3,570點。

剩下20多天的領用時間，文化部推薦還未領用完文化幣的青年2大使用攻略，包含攻略1的「活動加碼超好康」，邀請朋友們一起看國片享「消費2點送1點」及「結伴消費滿350點回饋100點」雙重優惠、購買青年席位每張票加碼贈100點、獨立書店購書享「消費2點送1點」，不只能賺到加碼還能讓友情加溫。攻略2「快速花光文化幣」，則推薦巧用100點到博物館看展覽、300點買青年席位、500點結伴看國片。

最後，文化部提醒，2025年文化幣領取資格為出生日期在2003年1月1日至2012年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士，手機下載文化幣APP完成註冊，再點選領取文化禮金，輸入個人資料通過驗證後，即可立刻領取、使用。

