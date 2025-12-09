文化幣使用31日截止 2攻略花光點數

記者劉昕翊／綜合報導

2025年文化幣使用期限至12月31日截止。文化部特別提醒，還沒領取使用的青年朋友趕快至文化幣App領用；同時，文化部也分析大數據提供達人使用秘訣，鼓勵花光今年的文化幣，明年的文化幣20多天後又即將入袋。

文化部表示，2025年文化幣已有超過165萬人領取，領取率高達8成，使用金額達14.1億元。剩下20多天的領用時間，文化部推薦還未領用完文化幣的青年2大使用攻略，攻略1「活動加碼超好康」邀請朋友們一起看國片享「消費2點送1點」，及「結伴消費滿350點回饋100點」雙重優惠、購買青年席位每張票加碼贈100點、獨立書店購書享「消費2點送1點」；攻略2「快速花光文化幣」則推薦巧用100點到博物館看展覽、300點買青年席位、500點結伴看國片。

2025年文化幣使用期限至12月31日截止，文化部推薦還未領用完文化幣的青年2大使用攻略。（文化部提供）