文化幣倒數 文化部推「極致花光攻略」揭「新手」600點放大到1914點

[Newtalk新聞] 最後20多天倒數！2025年文化幣將在12月31日到期，邁入文化部今（9）日提醒，還沒領取使用的青年，儘快至文化幣APP領用，並分析大數據提供達人使用秘訣，推薦兩大使用攻略，「趕快花光！今年的文化幣不要省，因為明年的文化幣，20多天後又即將入袋」。

2025年文化幣自1月起發放，已有逾165萬人領取，領取率高達8成，使用金額達14.1億元。文化部表示，從使用情形觀察，青年朋友最喜歡的藝文消費類型為書店及出版業（48%）、表演藝術及文化體驗（18%）、流行音樂（13%）。

在青年席位及10月起加碼的「青春觀表藝，票票贈百點」加持下，文化部指出，目前共售出10萬張表演藝術票券，其中51%為青年席位；在國片部分，9月強檔國片相繼上映，文化部順勢推出「秋冬國片正熱鬧 半價回饋好康報到」優惠，帶動國片消費快速累積突破9,300萬元。

文化部提及，從大數據整理出「最會放大文化幣」代表人物，竟然是初次領用的13-15歲「新手」，他以近乎「優惠全包套」的方式，先參加「博物館探險隊」活動，靠著「消費滿1點送1點」累積3次回饋，又到獨立書店使用「消費2點送1點」優惠，再因消費達200點獲得抽獎機會，11月底前又因用完文化幣，獲「動滋青春×文化能量爆發」加碼資格，最終讓原本600點一路放大到1,914點。

而在16-22歲的「老手」中，文化部說，也有對特定藝文活動偏愛而獲得超高點數回饋的代表。特愛「青年席位」的青年先用1,200點買了12張票券，透過「青春觀表藝，票票贈百點」獲1,200點，再去買12張票券，將文化幣的價值翻倍再翻倍。

此外，「最強電影迷」從全年度的「結伴看國片」、4至9月的「加倍回饋」，一路到10至12月的「秋冬國片半價回饋」，一年共使用9次加碼看國片；至於交友廣闊的「邀請碼達人」，分享邀請碼給356位朋友，累積獲得3,570點。

剩下20多天的領用時間，文化部推薦兩大使用攻略，攻略1的「活動加碼超好康」，邀請朋友們一起看國片享「消費2點送1點」及「結伴消費滿350點回饋100點」雙重優惠、購買青年席位每張票加碼贈100點、獨立書店購書享「消費2點送1點」，不只能賺到加碼還能讓友情加溫。攻略2「快速花光文化幣」，推薦巧用100點到博物館看展覽、300點買青年席位、500點結伴看國片。

文化部提醒，2025年文化幣領取資格為出生日期在2003年1月1日至2012年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士，手機下載文化幣APP完成註冊，再點選領取文化禮金，輸入個人資料通過驗證後，即可立刻領取、使用。沒有手機的青年朋友，可洽詢客服申請紙本QR-code即可消費的方案。詳情可見文化幣官網。

