文化幣元旦發放13～22歲都能領！文化幣怎麼領、怎麼用Q&A一次看｜Yahoo補助通
文化幣元旦要發啦！行政院長卓榮泰、文化部長李遠宣布，自2026年起，13到15歲者正式納入文化幣常態發放範圍。換句話說，13到22歲的同學，元旦時每人都能領到一筆文化禮金，用於買書、看國片、逛展覽等藝文活動。那麼文化幣領取資格、領取方式為何？文化幣價值多少錢？文化幣可以買什麼？文化幣又該怎麼使用？Yahoo新聞編輯室馬上帶你了解！
相關新聞》明年文化幣元旦開領 13到15歲也可領到1200點
文化幣領取資格為何？
2026年文化幣針對13到22歲的青少年常態發放，只要你的出生日期落在2004年1月1日至2013年12月31日，並符合以下各款資格條件之一，就能領取1點相當於新台幣1元的文化幣。
於國內現有戶籍之國民。
取得居留許可的無戶籍國民。
取得永久居留許可的外國人。
大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可。
各級政府機關因公派駐國外人員之具有我國國籍之眷屬。
文化幣額度多少？價值多少錢？
答案是1200點，換算新台幣價值1200元唷！符合資格的13到22歲青少年，每人皆可領到1200點文化幣。
文化幣怎麼領？文化幣App哪裡下載？
文化幣自2026年1月1日上午8時開放領取。符合條件的青年朋友，手機下載文化幣App（iOS下載請點我／Android下載請點我），輸入手機、密碼、E-mail完成會員註冊，已有帳號者可以直接登入，接著點選畫面右下角的「我的帳戶」→「文化禮金」，再輸入姓名、身分證字號或居留證號、健保卡號、出生年月日、居住地與戶籍地，通過驗證後，1200點文化幣就會直接存在帳戶中。
如果你是已有文化幣App、過去也領過文化幣的朋友，請直接在App中「我的帳戶」，點選「文化禮金」，再次輸入身分證字號或居留證號、健保卡號、出生年月日、居住地址和戶籍地址等資訊，經驗證符合資格後即可領取。
文化幣我沒有手機也能領嗎？
可以！沒有手機的同學，請於每日上午10時至晚上8時，致電0809-081-806，或寄E-mail到cp.service@tradevan.com.tw聯繫客服，提出申請紙本QR Code的需求。接著，客服會提供一個「申請網站」，同學須於申請網站上填寫申請資料並檢附相關文件後提出申請。
＊文化幣客服專線：2026年1月1日當天，提前自上午8時起提供服務至當天晚上8時。
申請通過後，便可登入紙本文化幣專區網頁列印紙本QR Code，帶至藝文消費點使用，紙本QR Code可以分次列印及使用。
文化幣使用期限到何時？文化幣可以找零嗎？
當年度的文化幣，均須於當年度使用完畢。2025年的文化幣，要在2025年12月31日使用完畢。2026年的文化幣使用期限，則至2026年12月31日截止。一旦超過使用期限，便會自動充公，請把握時間！
友善提醒，文化幣不能找零，也不可轉售、兌換成等值的現金、用於餐飲消費，亦不得拿來折抵藝文票券退換票衍生的手續費。
此外，文化幣等同現金，使用文化幣付款，商家應開立等值的發票或收據，若店家未依規定開立統一發票，可向國稅局檢舉。
文化幣可以買什麼？文化幣使用店家有哪些？
文化幣可用在實體的藝文體驗與消費，包含藝文展演和文化體驗、圖書、視聽娛樂、文創工藝等類型，像是逛博物館、逛美術館；也能拿來看表演、看國片或手作體驗；亦可在實體書店購書、買文創工藝品等藝文性消費。
不少同學好奇，到底有哪些店家能夠使用文化幣？大家可以透過「藝文消費點」網站的藝文活動類別、行政區等下拉選單，了解各地區有哪些藝文活動場所。
舉例來說，想找尋位於台北市中正區的獨立書店，可選擇「獨立書店（適用點數放大專案）」，再依序選擇「台北市」、「中正區」，便能得到虹橋書店、紀州庵文學森林等結果。
文化幣2026有什麼特別？
除了看表演、看國片、買書、逛博物館、跑市集、參加藝文體驗、文化小旅行，文化部指出，2026年文化幣App還導入遊戲化消費體驗，打造沉浸式的藝文冒險世界，同學們可以從「見習生」一路升級至最高等級的「傳說」，用遊戲過關斬將、完成任務，不只能加碼贈點，還可蒐集「黃阿瑪」、「黑啤」、「啾啾妹」、「怪奇事物所所長」等超人氣角色的專屬徽章，甚至抽限量周邊，喜歡這些角色的讀者朋友，千萬不要錯過啦！
文化幣實體店家消費、線上購票如何折抵？
在實體店家結帳時，打開文化幣App，點擊右下角的「我的帳戶」，選擇「掃碼」，開啟鏡頭，確認金額完成付款；或者點擊右下角的「我的帳戶」，改選「付款碼」，輸入折抵點數金額，產生付款碼提供店家掃描，完成消費。使用紙本QR Code的同學，則請出示QR Code給藝文消費點掃描，就可以使用文化幣折抵消費。
如果要用文化幣線上購買展演票券，請點擊「展演專區」，挑選平台並進入平台購票頁面，再使用文化幣折抵消費；想以文化幣訂購青年席位，則請點擊「青年席位」，挑選節目並進入購票頁面，選擇青年席位，再使用文化幣折抵消費。
文化幣加碼好康有哪些？
一般使用方式之外，文化部也提供文化幣加碼好康，幫你放大文化幣的使用額度哦！
加碼好康1：獨立書店購書
獨立書店扮演在地閱讀推廣的推手，為鼓勵民眾至獨立書店購書，針對「獨立書店點數放大專案專區」的獨立書店加碼購書點數，每年度、每人消費2點即回饋1點。
加碼好康2：青年席位
文化部希望以容易入手的價格，推動青年專屬的表演藝術優惠方案，包含畫定視線優良區域的「青年席位」及可自由選位的「五折自由座」，提供青年選擇喜好的觀戲角度。購買青年席位時，須透過文化幣App或文化幣官網至各售票平台購票，每張票券最少使用100點文化幣，入場觀看演出時須出示相符身分證或健保卡。
加碼好康3：結伴看國片、國片早安場優惠
為鼓勵年輕人進戲院看國片，推出「結伴看國片，加碼送百點方案」。多人同行看國片，只要其中一人單次使用文化幣購票消費達350點以上，即可獲加碼100點回饋，回饋次數無上限，看越多回饋點數越多。回饋點數將於兩周內，發送至個人帳戶。
值得注意的是，2026年1月1日起至3月31日止，只要結伴看早安場國片，再加碼送百點，同學們不妨多加把握！
加碼好康4：消費滿200點再抽文化幣
使用文化幣每消費滿200點，可以參加一次抽獎，次數不限。抽獎結果將立即呈現於系統上，中獎點數亦可即時使用。此方案鼓勵多次小額消費，消費越多，抽獎機會越多。
＊註：如當日有退貨紀錄（不限金額），在退貨交易當日晚上11時59分前，無法參加抽獎且不具得獎資格。
加碼好康5：新朋友邀請碼活動
已領取文化幣的青少年，只要邀請兩名新朋友成功領取文化禮金，即可獲贈30點，之後每成功邀請一名朋友，能再多獲得10點，回饋無上限。
邀請方式很簡單，從文化幣App「我的帳戶」左上方點選「會員條碼」，便能分享自己的邀請碼；收到邀請的對象須於領取文化禮金畫面輸入邀請碼，並完成領取後，邀請者就會在隔周一獲得回饋點數。
加碼好康6：視覺藝術文化幣青春票
文化部徵集視覺藝術為主的展覽，由申請單位規畫優惠票價100元的「文化幣青春票」，提供青年展覽門票購票優惠，並規定須以文化幣100點全額折抵，票價差額由文化部補助，盼藉此吸引青年朋友走進藝術展覽，養成欣賞視覺藝術的習慣。
文化幣可以和電子支付結合消費嗎？
為打造更便利的文化消費體驗，文化幣攜手電子支付將App升級，文化幣不足折抵的金額，除了以現金支付外，亦可開啟合作的電子支付（全支付、全盈+PAY、icash Pay）付款。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
參考資料
※115年文化幣元旦開始領用 13-15歲常態化發放1200點文化幣 文化部長李遠：文化幣世代讓台灣文化越來越好（文化部）
※115年文化幣元旦開始領用 13-15歲常態化發放1200點文化幣（文化部文化幣官網）
※2026文化幣 元旦正式啟動（文化部臉書粉絲專頁）
※文化幣常見問題Q&A（文化部文化幣官網）
