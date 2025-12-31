文化幣元旦開放領用 完整使用攻略大公開

記者劉昕翊／綜合報導

115年起，13至15歲將正式納入文化禮金常態化發放範圍，從13至22歲，將有10年可以使用文化幣，正式啟動「文化幣世代」；文化部今（31）日特別整理文化幣「六大招式」領用攻略，搭配APP升級為「遊戲化消費體驗」，帶領首次踏入文化幣新手村，或是早就已經成為老手的年輕朋友，一起展開各自精采的文化體驗旅程。

文化部針對13至22歲青少年，每人發放1200點文化幣，1點等於新臺幣1元，可用於看表演、看展覽、看國片、買書、文創工藝DIY等藝文消費折抵，領取使用期間自明（1）日起至12月31日止，並於今日貼心整理領用攻略；包含「表演藝術、視覺藝術、國片、獨立書店「加碼優惠到手」、「立即抽、邀新朋友，點數無限加」、「升級解鎖集徽章、拿加碼、抽IP」、「防護強化，安全升級、付款更順」等，提供青年參考。

文化幣共有超過1萬個藝文消費點，涵蓋聽音樂會、看表演、看展覽、Live house、桌遊體驗、社區營造活動、逛博物館、文化體驗旅程；買書、買漫畫、買雜誌；手作DIY及工藝體驗、逛文化創意園區、聚落、文化場域的展會、市集；看國片、唱片行、樂器行等，其中，表演藝術青年席位優惠方案，包含視線優良區域但價格易於入手的專屬「青年席位」，以及可自由選位的「5折自由座」；視覺藝術青春票優惠方案，每張票100元，即可觀賞國內外藝術家作品。

另外，文化幣APP也持續升級，加入全新會員等級、蒐集徽章任務、週簽到獎勵，在探索藝文的過程中，一路升級，不僅可以獲得加碼文化幣，還有機會把聯名IP周邊商品帶回家；同時導入支付密碼與生物驗證，快速登入讓文化幣使用更順暢，防護更嚴密。此外，文化部提醒，文化禮金不可找零、轉售、兌換成等值現金，亦不可折抵藝文票券退換票衍生手續費。

