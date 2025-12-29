文化幣加碼發放！「這族群」每人1200點 元旦早上8點開領

記者柯美儀／台北報導

文化部舉行2026年文化幣記者會，行政院長卓榮泰、文化部長李遠等人出席。（圖／記者柯美儀攝影）

為持續推動藝文體驗向下扎根，行政院長卓榮泰、文化部長李遠今（29）日在115年文化幣啟動記者會上正式宣布，明（115）年起，13-15歲正式納入常態化文化幣發放範圍，也就是全國13-22歲青年每人都可以領到1200點文化幣，並宣告115年度文化幣將於1月1日上午8點正式開放領用。

文化部說明，出生日期在93年1月1日至102年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士皆可透過簡單3步驟，「手機下載文化幣APP完成註冊」、「點選領取文化禮金」、「輸入個人資料通過驗證」，立刻領取、使用專屬文化幣，使用期限至115年12月31日止。沒有手機的青年，也可洽詢客服申請紙本QR-code，再至各消費點進行交易。

廣告 廣告

全國13-22歲青年每人都可以領到1200點文化幣。（示意圖／資料照）

為提升青少年消費體驗與使用黏著度，文化幣APP於115年同步升級！導入「遊戲化消費體驗」機制，青年將可從「見習生」開始，透過藝文消費與任務解鎖逐步升級至最高「傳說」等級。升級過程除可獲得加碼贈點，還可以獲得IP代言人「黃阿瑪的後宮生活（黃阿瑪）」、「啤下組織（黑啤）」、「啾啾妹」及「怪奇事物所（所長）」等超人氣角色的專屬徽章，也有機會抽中限量IP周邊。

行政院長卓榮泰今日出席文化幣記者會，他提到，文化幣一路擴大，從原本18到21歲，陸續下修到16歲、13歲試辦。因為使用率的差異，明年正式決定，13歲到22歲全面發放1200點，鼓勵大家早點領、早點用、早享受，用得越多、支持越多，文化也會發得更多。最後他提醒青年們「今日事今日畢（幣）」，今年的文化幣一定要在今年用完，別留到明年，把文化幣好好用完，也把文化好好享受。

文化部長李遠則說，從13歲至22歲的世代，稱為「文化幣世代」。他認為，文化幣對年輕人而言，是一種權利，也是一種責任，可以把這筆錢用在文化體驗與文化活動上，還能透過加碼機制，讓1200元發揮更大價值；同時，這些消費也會直接支持台灣的電影、文學、漫畫與表演藝術，讓文化產業持續成長。

文化部統計，今年發給16-22歲青年每人1200點文化幣，並試辦13-15歲每人600點文化幣，截至目前為止，整體領用率80%，消費金額近15億元，其中13-15歲領取率近70%。

文化部表示，文化幣可以用於看表演、看國片、買書、參觀博物館、逛市集/展會、藝文體驗、社區文化小旅行等。各項文化幣加碼優惠包括國片結伴加碼送百點、表演藝術青年席位優惠、獨立書店2點送1點口消費滿200點立即抽獎、邀請新朋友即贈點等，明年也將持續推動，並帶來如視覺藝術青春票、國片早安場等更多優惠。文化部也呼籲，114年文化幣使用期間剩最後3天，還沒領用或用完的青年朋友趕快使用。

更多三立新聞網報導

全台碩博班54系所「零註冊」！頂大占17個 台大、清大、成大入列

全台10所大學註冊率100％！6校低於6成 「這間」僅31.75%最慘

紅燈亮起「1行為」5400元飛了！一堆駕駛超常犯 正確交通規定曝

獨家／寒假「女宿男生也可住」！學生看規則氣炸 校方喊管理嚴格

