文化幣加碼 13至22歲每年都領1200點

文化部29日舉辦115年文化幣「文化新世代：幣不可少，體驗更好」記者會，行政院長卓榮泰（中前）應邀出席與現場吉祥物互動。（鄧博仁攝）

文化幣114年整體領用率逾80％、消費金額近15億元，行政院長卓榮泰、文化部長李遠29日在115年文化幣啟動記者會上宣布，115年起，13至15歲納入常態化發放範圍，也就是說，13至22歲民眾，皆可於115年1月1日上午8點起領用1200點文化幣。

卓榮泰表示，文化幣自112年首先發給18至21歲，到去年常態化發給16至22歲1200點，今年除原來16至22歲外，開始試辦13至15歲每人600點文化幣，試辦首年使用率為67％，相信改為全面性發放1200點，領取率會大幅提升。

李遠提到，文化幣對年輕人來說「是權利也是義務」，權利代表的是擁有文化幣可以去做各種文化體驗，也可以利用各種加碼，讓文化幣無限長大，至於義務，則是這些使用的文化幣將全部挹注於台灣藝文產業，鼓勵台灣的出版、電影等產業發展。

文化部表示，為提升青少年消費體驗與使用黏著度，文化幣APP於115年同步升級，導入「遊戲化消費體驗」機制，青年將可從「見習生」開始，透過藝文消費與任務解鎖逐步升級至最高「傳說」等級，升級過程除可獲得加碼贈點，也可抽限量IP周邊等福利。

文化部說明，文化幣領取資格為出生日期在93年1月1日至102年12月31日、具中華民國國籍或符合資格的外國人士，可透過簡單3步驟立刻領取、使用專屬文化幣，使用期限至115年12月31日止，沒有手機則可申請紙本QR code。