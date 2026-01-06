文化幣助攻 三餘書店：這兩天業績最好

▲文化部長李遠參觀高雄第一間獨立書店「三餘書店」。（圖／文化部提供）

[NOWnews今日新聞] 文化部去年辦理百大文化基地，高雄獨立書店三餘書店被列為其中，不靠打折，卻在出版產值下滑的時代生存下來。創辦人暨負責人鍾尚樺強調，「氛圍環境」很重要，要讓大家覺得讀書很有趣，同時，他也說，文化幣為書店創造整體業績的兩成，使用日期最後一天12月31日業績是最好的時候，更因此在跨年夜營業到12點。

三餘書店2013年成立，體驗、多元、擁抱科技、關注地方、個性化服務是三餘書店的5個重要元素。鍾尚樺表示，店裡有展覽、書展，也融入最新科技，希望讓大家覺得讀書很有趣，甚至連員工都要覺得在書店工作很好玩，因為只有讓賣書成為一件好玩的事情，才會吸引更多人想來買書。

文化幣推出後，鍾尚樺指出，為書店創造一年約40至50萬元收入，占業績兩成左右；對於某些獨立書店來說，利潤已經足夠付房租了。他也笑說，生意最好的時間點就是文化幣使用截止日的12月31日，以及開始領用的1月1日，「過年過得很開心」，他也為此將跨年的營業時間延長到12點。

鍾尚樺表示，許多的孩子確實因為文化幣發行後，開始嘗試接觸平常較少閱讀的書籍，文化幣搭配上獨立書店加碼，常常讓孩子花1個多小時在書店裡挑書。「文化幣不是為了賺錢」，重點是讓孩子們能在書店裡留多久，留的越久、印象越深，他將來長大後賺了錢，「他還是會走進書店」。

文化部長李遠走訪三餘書店時也說，建議書店可以直接請作家擔任店長，這樣也能幫助作家更了解讀者喜歡購買的書籍類型，同時也能在書店辦理簽書會、座談等。文化應該是一個全民共享、共創，而且是從一個最在地的角度來看文化，再加以延伸，就會找到整個臺灣的文化價值。

三餘書店秉持著「賣書不打折」的理念，而能讓讀者願意付出原價購書，靠的不是濫情地講賣書很辛苦等話，而是讓大家理解三餘積極投入公益，例如辦理黑暗聲音劇場、學童伴讀、校園讀劇等，「買書的每一分錢都將回到社會中」。除了經營實體書店門市，三餘也隨著時代的脈動，發行地方刊物、製作電子報、錄製PODCAST節目，甚至跨足影視，包含《聽海湧》、《南方時光》、《雲在兩千米》等。

