文化幣完整使用攻略公開！手把手教學怎麼領
[NOWnews今日新聞] 今年開始，13至15歲將正式納入文化禮金常態化發放範圍，因此到22歲時都有1200點可使用文化幣。為讓青年更順利使用文化部，領用攻略包含八大常見問題，以及加碼優惠，同時搭配APP升級為「遊戲化消費體驗」讓首次踏入文化幣新手村，或是早就已經成為老手的年輕朋友，迅速展開文化體驗旅程。
Q1：文化禮金是什麼？
A1:針對13至22歲青少年，每人發放1200點文化幣，1點等於1元，可用在看表演、看展覽、看國片、買書、文創工藝DIY等藝文消費折抵，領取使用期間自115年1月1日至12月31日止。今日上午8點起正式開領。
Q2：誰可以領？
A2:出生日期在93年1月1日至102年12月31日的13至22歲青少年，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等。
Q3：如何領取？
A3：4步驟即可領取文化幣
手機下載「文化幣」APP；
輸入手機、密碼、e-mail完成註冊；
點選文化禮金；
輸入姓名、身分證字號、健保卡號、出生日期、居住地及戶籍地，16-22歲需再輸入「領補換類別」及「發證日期」，即可通過驗證，完成領取。
Q4：沒有手機或是網路可以使用文化禮金嗎？
A4：可以聯繫客服提出申請紙本QR-code，申請通過後，即可在指定網頁登入印出紙本QR-code帶至藝文消費點使用，紙本QR-code可分次列印、使用。特別提醒，使用時應主動出示身分證件供查驗。
Q5：哪裡可以消費？
A5：全台共有超過1萬個藝文消費點，包含聽音樂會、看表演、看展覽、Live house、桌遊體驗、社區營造活動、逛博物館、文化體驗旅程；買書、買漫畫、買雜誌；手作DIY及工藝體驗、逛文化創意園區、聚落、文化場域的展會、市集；看國片、唱片行、樂器行等。
Q6：如何尋找附近藝文消費點？
A6：官網「藝文消費點」可依類別或地點查詢；手機APP「最HOT活動」提供上映中的國片、獨立書店、表演節目（青年席位）及各項優惠資訊，並主動推播在地藝文活動，尋找藝文活動免煩惱；也可利用藝文消費地圖搜尋引擎，一鍵輕鬆探索週邊藝文消費點。
Q7：怎麼在實體店家使用？
A7：找到貼有「本店/本場所可使用文化幣」識別標誌的藝文消費點，即可進行消費折抵，消費方式
我的帳戶點選「掃碼」，輸入支付密碼或進行生物辨識驗證，掃描藝文消費點QRCode，輸入文化幣金額，即可完成折抵，每次使用以1點為單位。
我的帳戶點選「付款碼」，輸入支付密碼或進行生物辨識驗證，輸入文化幣金額，出示QRCode給藝文消費點掃描，即可完成折抵。
領取紙本QRCode者，請選擇想要使用的文化幣金額，列印QRCode帶到藝文消費點使用，使用不找零。
Q8：有問題可以問誰？
A8:服務時間：每日10:00-20:00；電話：0809-081806；e-mail：cp.service@tradevan.com.tw
三大類加碼回饋
一、表演藝術、視覺藝術、國片、獨立書店加碼優惠
（一）如何購買展演票券及訂購青年席位？有什麼優惠？
由展演專區點選售票平台或進入青年席位專區，找到想看的節目放入購物車，選擇使用文化禮金/文化幣，輸入身分證字號、健保卡號及文化幣金額後，即可完成折抵。
表演藝術青年席位優惠方案，包含視線優良區域但價格易於入手的專屬「青年席位」，以及可自由選位的「5折自由座」。
青年席位票券限符合文化禮金領取資格者訂購，入場時應出示身分證件供查驗。
（二）如何訂購視覺藝術青春票？有什麼優惠？
進入青春票專區，找到想看的展覽放入購物車，選擇使用文化禮金/文化幣，即可完成折抵。
青春票也可以在展覽票口，以文化幣APP掃描藝文消費點QRCode購買。
視覺藝術青春票優惠方案，每張票100元，即可觀賞國內外藝術家作品，感受藝術與生活的緊密連結。
青春票限符合文化禮金領取資格青少年訂購，入場時應出示身分證件供查驗。
（三）怎麼買國片電影票？有什麼優惠？
掃描電影院QRCode，再選擇國片並輸入文化幣金額完成折抵；國片專區找到想看的國片，選「文化幣購買電影票」並輸入想使用的文化幣金額，出示QRCode給電影院掃描即完成折抵。
多人同行看國片，只要其中一人單次使用文化幣購票消費達350點以上，即可獲得加碼100點回饋點數，回饋次數無上限。
115年1月1日至3月31日期間限定，不僅全時段使用文化幣2點加贈1點，還有青春早安場，結伴看國片消費達350點，回饋200點。
（四）如何獲得獨立書店點數回饋？
在「書店及相關圖書銷售據點（適用點數放大專案）」的藝文消費點消費，使用文化幣2點馬上加贈1點（例如使用600點便可加贈300點），每人最高回饋600點。
二、立即抽、邀新朋友，「點數無限加」
（一）APP體驗升級
全新會員等級、蒐集徽章任務、週簽到獎勵，在探索藝文的過程中，一路升級，不僅可以獲得加碼文化幣，還有機會把聯名IP周邊商品帶回家（聯名IP周邊商品抽/贈獎規則另於文化幣官網公告）。文化幣會員分成6個等級，包含：
LV.0見習生，領取文化幣後的初始等級；
LV.1初心者，累積消費600點並蒐集2枚徽章；
LV.2冒險者，累積消費1,200點，蒐集3枚徽章並累計簽到4週，即可獲得文化幣加碼50點，還有機會抽中聯名IP周邊商品；
LV.3菁英，累積消費1,400點、蒐集4枚徽章並累計簽到8週，即可獲得文化幣加碼100點；
LV.4大師，累積消費1,600點、蒐集5枚徽章並累計簽到12週，即可獲得文化幣加碼150點
LV.5傳說，累積消費1,800點、蒐集6枚徽章並累計簽到16週，即可獲得文化幣加碼300點，還有機會獲得一整套聯名IP周邊商品
（二）集章任務有哪些？一邊用文化幣消費解任務，一邊獲得每季不同款式的超人氣國內原創角色IP徽章，集章任務分為5大類型，包含：
極限消耗：用完1200點文化幣，再解鎖週簽到任務。
時光共振：當季累計簽到4次。
時令感應：完成當季主題加碼活動。第1季為國片、第2季為表演藝術、第3季為博物館、第4季為獨立書店（每季主題加碼活動內容詳情請見文化幣官網）。
參與任一藝文活動，不限金額即可獲得藝文類型對應的徽章。
瞬行制霸：不定期於文化幣官網公告推出限定活動。
文化部提醒，文化幣與全支付、全盈+PAY、icash PAY合作，消費使用文化幣不足餘額，除了以現金方式支付外，可以直接在APP點選電子支付圖示，開啟電子支付進行付款。電子支付並陸續推出文化幣專屬優惠，歡迎青少年朋友多加運用。同時，文化禮金不可找零、轉售、兌換成等值現金，也不可折抵藝文票券退換票衍生手續費；必須在今年12月31日前使用完畢，逾期失效。
