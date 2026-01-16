文化幣快領！屏東藝文場館推青年專屬優惠

屏東藝文場館推青年專屬優惠，請民眾快領文化幣使用。（屏東縣政府文化處提供）

記者毛莉／屏東報導

13至22歲青年，今年起每人可獲1,200點文化幣。屏東縣政府配合文化部政策，整合屏東演藝廳、恆春文化中心、屏東縣王船文化館及勝利星村等多處文化場館，推出多項專屬優惠，邀請青年朋友用文化幣開啟新一年的藝文體驗，讓文化融入日常。

文化處持續推動青年席位優惠方案，上半年度於屏東演藝廳、屏東藝術館及新啟用的恆春文化中心劇場館，超過40檔演出節目，青年使用文化幣至少100點購票，即可享5折優惠或百元自由座等專屬方案，並開放自由選位；凡購買青年席位者，於演出當天憑票根至服務台，還可兌換專屬小禮1份。

廣告 廣告

縣府文化處表示，即將於3月底以嶄新面貌開園的屏菸1936文化基地，推出常設展入園票文化幣優惠價99元；屏東縣王船文化館則提供持文化幣購票送限定禮物，讓青年在親近文化資產的同時，也能留下專屬紀念。

另外，走逛勝利星村也有加值好禮，園區「將軍之屋」及「屏感覺所」，只要出示文化幣兌換證明，即可兌換文化幣專屬小禮1份。另勝利星村官網設立「文化幣可使用店家專區」，提供園區內可使用文化幣的店家資訊，便利青年規劃文化消費行程。

此外，誠品書店「東港王船限定店」、「屏東總圖限定店」及「恆春限定店」亦同步推出加碼回饋，誠品會員使用文化幣單筆消費扣點滿500元，即可獲贈700元電子抵用券，鼓勵青年以文化幣拓展閱讀體驗。

文化處說明，只要手機下載文化幣APP完成註冊、點選領取文化禮金並輸入個人資料通過驗證，即可立刻領取，1點等於新台幣1元，使用期限至115年12月31日止。文化幣不僅是對藝文產業的支持，更是引導青年親近文化、培養藝文習慣的重要推力，歡迎至文化處官網、臉書或「屏東藝遊」粉絲專頁查詢，更多文化幣使用及優惠資訊不漏接。