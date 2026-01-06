文化幣推結伴看早安場國片 加碼歐趴金100點

記者黃朝琴／臺北報導

文化部鼓勵青少年使用文化幣看國片，今年度首波活動由「黃阿瑪的後宮生活」現身，鼓勵青少年結伴進電影院看「青春早安場」國片，加碼賺進「消費滿350點回饋200點」優惠。

文化部表示，今年文化幣元旦起開放領用，13至15歲納入常態化發放，也就是13歲到22歲每人都能領到1200點文化幣。發放至今僅1週已55.7萬人領取，領取率27%，消費金額達新臺幣5870萬元。

為了持續鼓勵青少年使用文化幣，文化部今年度將在4季，分別聯手4大IP代言，首波活動由「黃阿瑪的後宮生活」現身，迎接史上最長寒假，在期末大考衝刺後，寒假是最適合學生與家人好友，走進戲院支持臺灣電影的黃金檔期。

文化部表示，為鼓勵青少年善用假期早晨，與親友相揪走進戲院看國片，3月31日前推限定加碼方案，除原本全時段看國片消費2點送1點、結伴看國片滿350點送100點，觀看早場（中午12時以前）國片，加碼獲得「青春早安場」消費滿350點再回饋100點「歐趴金」，也就是看早場國片350點可獲得200點回饋，且回饋次數無上限，祝福大家事事都歐趴過好年。

文化部指出，寒假期間國片類型多元，包括以女囚們養育幼子、相濡以沫的情誼為主軸，感人催淚的《陽光女子合唱團》，以及臺印合拍的奇幻動作喜劇片《叫我驅魔男神》、獲得第62屆金馬獎「最佳動作設計」獎的《恨女的逆襲》、充滿校園青春《愛的戀習生》、結合愛情與靈異元素的《啵me之我的青春住了鬼》等多部劇情片。

還有重溫113年世界棒球12強賽中華隊逆襲奪冠、上映首日就賣破862萬元的《冠軍之路》，以及描繪臺灣民間信仰的《三清：有祢我不怕》、海洋文學作家夏曼・藍波安的《大海浮夢》、記錄高山協作員人生故事的《高山遊民》等紀錄片。

接下來的春節檔期，將有2部賀歲電影接棒上映，包括九把刀導演新作，融合動作、奇幻、友情與懸疑，斥資上億臺幣製作的年度重磅熱血鉅作《功夫》，以及《孤味》導演許承傑的新作《雙囍》，聚焦新舊世代婚俗觀念的衝突與矛盾，在笑淚之中探索家庭的意義，療癒人心。

文化部表示，無論是年節團圓、返鄉聚會或大考後想好好放鬆，鼓勵青少年朋友都能把握活動期間「揪起來」走入實體戲院看國片、拿回饋，與親友一同支持臺灣電影，讓國片陪你迎新春、過寒假、考試歐趴。

115年文化幣3月31日前期間限定「青春早安場」，觀看早場國片滿350點，再加碼回饋100點「歐趴金」。（文化部提供）

文化部鼓勵青少年使用文化幣揪伴看國片，看早場國片350點可獲得200點回饋。（文化部提供）