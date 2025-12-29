文化幣擴大常態化 13至22歲2026元旦起領1200點

文化幣政策再升級。文化部今天(29日)宣布，(民國)115年元旦起，文化幣發放正式納入13至15歲青少年，全國13至22歲青年每人都可領取1200點文化幣。行政院長卓榮泰表示，文化幣使用成效逐年提升，政府將持續擴大政策力道，鼓勵青年「早點領、早點用，早領早享受」。文化部長李遠則強調，文化幣對年輕世代而言，「既是權利也是義務」，不只是領取補助，更是透過文化消費支持台灣文化產業。

文化部推動文化幣政策成效顯著，114年文化幣發放對象為16至22歲青年，每人1200點，並試辦13至15歲每人600點，截至目前整體領用率已超過8成，累計消費金額近15億元，其中13至15歲青少年領取率也接近7成。

為擴大政策效應，文化部29日正式宣布，115年起文化幣將擴大常態化發放，13至15歲也比照16至22歲青年，同樣每人可領1200點文化幣，2026年1月1日上午8點開放領用。凡出生於93年1月1日至102年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士，皆可透過文化幣APP完成註冊與驗證後領取，使用期限至115年12月31日止；未持手機者也可申請紙本QR-code使用。

在115年文化幣啟動記者會上，文化部長李遠致詞時以「成長中的吉祥物」形容文化幣政策，他表示，台灣孩子從13歲到22歲，每一年都能透過文化幣接觸台灣的電影、文學、漫畫與表演藝術，可以稱得上是「文化幣世代」。

李遠也強調，文化幣對年輕人而言既是權利也是義務，所有消費最終都會回流到台灣的文化創意產業，支持本土創作。李遠：『(原音)這就是一種義務，當你們在花錢的時候，這些錢全部會流到台灣的文化產業，電影院的國片、文學作品、台灣漫畫，當然你買日本漫畫好像也可以啦，還有戲劇表演。你們還有一種義務，就是要成為未來更有文化的台灣人。』

行政院長卓榮泰也出席記者會表達力挺文化幣政策，他指出，文化幣自2026年起正式統一為13至22歲全齡1200點，鼓勵青年「早點領、早點用，早點享用」，就能獲得更多文化幣加碼優惠。但也不忘打趣提醒，「今日事，今日畢，今年只剩下兩、三天，還沒有用的文化幣值，要今年把它用完畢。」

卓榮泰表示，政府將持續以更大力道支持青年發展，明年文化幣制度將進一步強化，鼓勵年輕人將文化幣投入自己有興趣、也有助於文化產業發展的領域，提早培養文化視野與參與習慣。他強調，創意是改變國家的關鍵力量，青年世代的想法與行動，能實際影響公共政策方向。(編輯：沈鎮江)