文化幣擴大發放對象、運動幣16歲以上可登記抽籤 逾263萬人受惠

行政院會今天討論文化幣、運動幣及客家幣等執行規畫及成效，文化幣今年擴大發放範圍，13歲至22歲民眾每人可獲得1200點文化幣，總計發放203.6萬人；青春動滋券則轉型為運動幣，發放對象擴大至年滿16歲以上國民，可在26日起至2月8日登記抽籤，共有60萬份新台幣500元等值的運動幣，且開放購買運動裝備。兩者合計逾263萬人受惠。

行政院大門口。（中央社資料照）

行政院發言人李慧芝主持行政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中聽取「文化幣、客家幣、運動幣之執行規畫及成效」後指示，請部會及地方政府共同支持推廣，要透過政府領頭、民間共同參與，培養全民藝文、運動消費習慣及深耕客家文化，促進整體產業提升。

針對文化幣成效與調整，文化部次長王時思在院會記者會後說明，文化部自民國112年開始發行文化幣，台灣成為亞洲第一個推動文化禮金政策的國家。今年將從原先的13歲至15歲每人600點，全面擴大為13歲至22歲每人1200點，總計發放203.6萬人，從今年1月1號開始發放，已有超過四成符合資格的人領取，約有81.4萬人，推動成效良好。

青年動滋券則將轉型為運動幣，發放對象從原先16歲到22歲的青年，擴大為年滿16歲以上國民，皆可在26日起至2月8日止登記抽籤，抽取共60萬份等同新台幣500元的運動幣，用於「做運動、看比賽、添裝備」等運動消費。其中添裝備每人最高可抵用200元，藉以讓資源平均善用。

青春動滋券過去三年領券率偏低，對於轉型為運動幣能否改善問題且擴及全民，運動部長李洋表示，運動幣提升為全齡使用，今年也增加「添裝備」的使用範圍，能讓民眾在現場觀看比賽，感受運動魅力。

李洋也說，台北市目前已提出與運動幣合作的可能性，運動部也預期能與其他部會有聯合加碼政策宣導。

至於客委會去年推出的1000元客家幣，發放對象包含通過民國114年客語認證者、獲表揚的歷年客語家庭成員，以及18歲至49歲中籤抽籤民眾，使用期限自去年8月1日至今年6月底止。結算至去年底，累計消費金額將近1億元，其中逾七成屬跨居住地消費。

客委會主委古秀妃在院會後記者會表示，客家幣領用率達40%，到今年6月底都還能使用，新一階段正研議店家使用範圍還有年齡放寬等措施，但涉及預算，目前仍在研議。