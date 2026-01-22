文化幣擴大發放對象！「每年1200點」203萬青少年受惠





為鼓勵青少年參與文化活動、深化藝文產業發展，文化部自112年起推動「文化幣」政策，在行政院支持下逐年擴大發放對象與額度。今年起政策全面常態化，發放範圍擴及13歲至22歲，每人每年可領取1200點文化幣，預計受惠人數達203.6萬人，象徵台灣青少年自國中到大學，將有長達10年文化幣陪伴，展開持續的文化探索旅程。

行政院長卓榮泰指出，文化幣自112年開辦時僅限18至21歲青年，113年擴大至16至22歲，114年再向下延伸至13至15歲，今年則一次到位，全面涵蓋13至22歲族群。政策上路僅19天，已有約81.4萬人完成領取，領取率突破4成，顯示制度已逐漸成為青少年日常文化消費的重要工具。

文化部表示，除基本點數外，也依產業類型設計多元加碼措施，包括獨立書店「2點送1點」、表演藝術青年席位5折、結伴看國片加碼點數、博物館通行證優惠等，成功引導青少年跨足閱讀、表演藝術、電影與展覽。最新統計顯示，文化幣已帶動出版品銷量最高成長9成，國片票房累計近億元，超過8成上映國片具文化幣消費紀錄。

文化部提醒，凡出生於93年1月1日至102年12月31日、具中華民國國籍或符合資格者，皆可下載文化幣APP完成註冊後立即領取，使用期限至115年12月31日止。官方強調，文化幣不僅是補助，更是培養世代文化素養、扶植藝文產業的重要政策引擎。

（封面圖／翻攝《文化部》粉專）

