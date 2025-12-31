文化幣擴大發放！元旦新制上路 加薪、減稅、補助一次看

2026年新制補助上路，基本工資連續第10年調高。（本刊資料照）

新的一年到來，政府各項新制也陸續上路，行政院長卓榮泰日前出席記者會，宣布文化幣自今（1日）起擴大發放，13至22歲的青年全面皆可領取1,200點；今年也是連續第10年調高基本工資，在貨物稅、牌照稅也有減免，關於勞工的請病假權益也有新制保障。

元旦新制有哪些？ 2026年最低基本工資多少錢？

今年1月1日起，最低基本工資連續第10年調漲，基本月薪從2萬8,590元調漲至2萬9,500元，10年來總調幅47.4%；最低時薪也從190元調漲至196元，10年總調幅63.3%。估計有247萬名勞工將受惠。

廣告 廣告

跨國勞動力方面也有新規定。（行政院提供）

請病假還能領「全勤獎金」？ 4保障曝光

為了支持勞工，勞工的病假權益也將強化保障，新制4大保障重點包括：一、勞工請病假1年內未超過10日，雇主不得因勞工請病假而為不利之處分；二、雇主對於不利處分與請病假無關，負舉證責任；三、不論勞工請幾天病假，雇主考核應以「工作能力」「工作態度」及「實際績效」等綜合考量，不得僅以請病假日數作為考量因素；四、雇主因勞工請病假而扣發全勤獎金，僅得按請病假日數依比例計算。

勞工病假權益有4保障。（行政院提供）

這些商品免課稅！ 電動機車牌照稅減免再延長

今年1月1日起，無加糖飲料「免徵貨物稅」；彩色電視機、錄影機、電唱機、錄音機也「不再課徵貨物稅」；購買電動車輛減免徵貨物稅與使用牌照稅，延長至2030年12月31日。

今年起部分商品免徵貨物稅。（行政院提供）

綜所稅免稅額、扣除額再提升（2027報稅適用）。（行政院提供）

擴大補助學生、照顧經濟弱勢

卓揆日前出席記者會「文化新世代：幣不可少，體驗更好」記者會，文化禮金（文化幣）將常態化發放對象擴大，納入13至15歲的青少年，讓藝文體驗向下扎根，今尼13至22歲 青年皆可領取1,200點文化幣，需在今年12月31日錢領用完畢，估有203.6萬青年受益。

卓榮泰日前與文化部長李遠出席文化幣擴大發放記者會。（行政院提供）

此外，教育部補助大專院校精進校務經營計畫，依學生人數規模核算補助經費，3年不調漲學雜費，約照顧91萬名學生；經濟弱勢方面也加發生活補助金，最高每月加發1,000元。

經濟弱勢生活補助金將提高。（行政院提供）

鼓勵生育、推動國旅 相關補助恐有變數

今年政府也規劃提高生育給付和補助到每胎10萬元，並調整「育嬰留職停薪」制度，子女3歲前可申請2年、其中6個月可領8成薪資補貼，家庭照顧假改以小時為單位申請，共有112小時可請，雇主不得扣全勤獎金；針對租屋族也規劃300億元將持續提供租金補貼，同時推動青年婚育協助專案，補助新婚或生小孩的家庭租金或保留社宅。

生育補助每胎補到10萬元（行政院提供）

為了推動國旅將祭出平日優惠方案。（行政院提供）

為了振興國旅，政府也規劃平日住宿獎助、最高2,000元，以及生日住宿獎助、月月抽1,000名補助1,200元住宿金等。相關優惠方案預計2026年1月起實施，但由於今年度中央政府預算案尚未在立法院審議通過，國旅優惠、生育補助、育嬰留職停薪、婚育宅等政策未來可能還會有變化。

更多鏡週刊報導

大專新生註冊率公布！10校達100% 6校不滿6成「唯一公立墊底」

曹西平遺產全給他！乾兒子Jeremy是誰？ 昔淚崩告白：感謝陪我人生最後一哩路