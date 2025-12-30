文化幣擴大發放！「這族群」每人都有1200 領取方式、資格曝光
即時中心／黃于庭報導
文化部今（2025）年發給16-22歲青年每人1200點文化幣，並試辦13-15歲每人600點文化幣，截至目前整體領用率逾80%，消費金額近15億元，其中13-15歲領取率近70%。為支持青年、促進我國文化產業發展，行政院長卓榮泰、文化部長李遠昨（29）日在文化幣啟動記者會上正式宣布，自明（2026）年起，全國13至22歲青年將全面發放1200點文化幣。
卓榮泰表示，文化幣從前（2023）年首先發給18-21歲，到去年常態化發給16-22歲1200點，直到今年除了原來16-22歲外，開始試辦13-15歲每人600點文化幣，雖然試辦的首年因為只有600點，所以使用率只有67%，但是相信明年13-22歲全面性發放1200點，領取率一定會大幅提升。
對此，卓榮泰鼓勵大家早點領、早點用、早領早享受，他也幽默地說，「今日事今日畢（幣）」，若今年還有文化幣還未用完的青年，剩下3天「今年幣要今年畢」，趕快把今年的文化幣用完。
李遠表示，推薦青年除了看國片、買書，也可以買台灣漫畫、用青年席位購買表演藝術席位。（圖／文化部提供）
李遠則說，他曾提到「文化幣是個不斷長大的吉祥物」，明年文化幣將繼續長大，將從今年試辦13-15歲600元文化幣「正式常態化」；換言之，明年開始13-22歲總共有「10年」，每年都可以領用文化幣，「我稱這個世代叫做『文化幣世代』」。
事實上，李遠認為，文化幣對年輕人來說「是種權利也是種義務」，權利代表的是擁有文化幣可以去做各種文化體驗，也可以利用各種加碼，讓文化幣無限長大；至於義務則是這些使用的文化幣將全部挹注於台灣藝文產業，鼓勵台灣的出版、電影、表演、視覺、文創等產業發展。
卓榮泰（左5）、李遠（右4）、民進黨立委吳思瑤（左4）、民進黨立委吳沛憶（右3）與光仁高中國中部同學代表一同合影。（圖／文化部提供）
對於文化幣領取資格，文化部說明，出生日期在2004年1月1日至2013年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士皆可透過簡單3步驟，「手機下載文化幣APP完成註冊」、「點選領取文化禮金」、「輸入個人資料通過驗證」，立刻領取、使用專屬文化幣，使用期限至明年12月31日止，沒有手機的青年，也可洽詢客服申請紙本QR-code，再至各消費點進行交易。
為提升青少年消費體驗與使用黏著度，文化幣APP於明年同步升級，導入「遊戲化消費體驗」機制，青年將可以從「見習生」開始，透過藝文消費與任務解鎖逐步升級至最高「傳說」等級。升級過程除可獲得加碼贈點，還可以獲得IP代言人「黃阿瑪的後宮生活（黃阿瑪）」、「啤下組織（黑啤）」、「啾啾妹」及「怪奇事物所（所長）」等超人氣角色的專屬徽章，也有機會抽中限量IP周邊。
文化幣可用於看表演、看國片、買書、參觀博物館、逛市集/展會、藝文體驗、社區文化小旅行等。文化部表示，各項文化幣加碼優惠包括國片結伴加碼送百點、表演藝術青年席位優惠、獨立書店2點送1點、消費滿200點立即抽獎、邀請新朋友即贈點等，明年也將持續推動，並帶來如視覺藝術青春票、國片早安場等更多優惠。
