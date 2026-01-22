文化幣擴大發放 13到22歲年領1200點 203萬人受惠

行政院召開院會後記者會。（張薷攝）

行政院會今日報告文化幣、客家幣等執行規劃及成效，其中文化幣擴大發放範圍，今年全面常態化發放13至22歲每人1200點文化幣，總計將發放203.6萬人。也就是說，台灣青少年自13歲起，將有長達10年擁有文化幣陪伴，展開文化探索旅程。

行政院長卓榮泰指出，文化幣從112年開辦，發放對象為18歲至21歲青年；113年開始，再擴大發放範圍16歲至22歲青年；114年再向下延伸，新增加13歲至15歲每人600點；今年則全面擴大為13歲至22歲每人1200點，從國中生到大學生，總計將發放203.6萬人。

卓榮泰表示，文化幣今年從1月1日開始發放到第19天，已有超過4成符合資格的民眾領取，約略有81.4萬人，推動成效良好，請文化部持續積極辦理，並結合110處文化基地，鼓勵青少年於寒假期間善用文化幣，持續引導青少年探索更多元的文化，推動文化產業深耕。

文化部表示，自112年起推動文化幣政策，平均領取率達8成、使用率超過9成，在行政院支持下，文化幣逐年擴大發放範圍，自112年起18至21歲每人1200點，113年延伸至16至22歲，114年試辦13至15歲600點，直至今年全面常態化發放13至22歲每人1200點文化幣。

文化部說明，出生日期在93年1月1日至102年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士皆可透過簡單3步驟，「手機下載文化幣APP完成註冊」、「點選領取文化禮金」、「輸入個人資料通過驗證」，立刻領取、使用專屬文化幣，使用期限至115年12月31日止。沒有手機的青年，也可洽詢客服申請紙本QR-code，再至各消費點進行交易。

至於客委會去年推出的1000元客家幣，發放對象包含通過2025年客語認證者、客語家庭及18歲到49歲本國國民中籤者。目前客家幣已發放28萬1922人，使用期限自去年8月1日至今年6月底止。根據統計，累計消費金額將近1億元，其中逾7成屬跨居住地消費。

客委會說明，本次客家幣政策發放對象包括通過2025年客語認證者、獲表揚之歷年客語家庭成員，以及18至49歲中籤抽籤民眾，自2025年8月1日使用至12月31日，已累計消費金額近1億元，其中逾七成屬跨居住地消費，有效帶動客庄在地經濟。

客委會主委古秀妃在院會後記者會表示，客家幣領用率達40％，到今年6月底都還能使用，新一階段正研議店家使用範圍還有年齡放寬等措施，但涉及預算，仍在研議階段。

