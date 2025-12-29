文化部宣布，115年（2026年）起文化幣將納入13至15歲為常態發放對象，擴大至全國13至22歲青年，每人皆可領取1200點文化幣，並自明年1月1日上午8點起開放領用。只要符合年齡條件，具中華民國國籍或符合資格的外國人士，即可透過文化幣APP註冊、領取與使用。

文化幣擴大發放，13至22歲青年每人1200點明年元旦開領。（圖／文化部提供）

文化部指出，114年原本提供16至22歲青年每人1200點文化幣，並試辦13至15歲每人600點，截至目前整體領用率已超過8成，消費金額接近15億元，其中13至15歲領取率也接近7成。新年度起將全面統一為13至22歲每人1200點，進一步擴大政策效益。

新一年度文化幣領取資格為出生日期在93年1月1日至102年12月31日之青年，可透過下載文化幣APP完成註冊、點選領取文化禮金並通過身分驗證後立即使用，使用期限至115年12月31日。若沒有手機，也可向客服申請紙本QR-code，在合作消費點進行交易。

文化部長李遠表示，文化幣政策象徵青年自13歲起即可穩定接觸文化體驗，逐步形成「文化幣世代」，透過消費支持國片、出版與表演藝術，讓資源回流文化產業。行政院長卓榮泰也強調，青年不僅是文化消費者，更能透過參與影響政策，政府將持續結合文化幣與青年海外圓夢基金等措施，支持青年拓展視野。同時文化部提醒，114年文化幣使用期限僅剩最後3天，尚未使用完畢者務必把握時間。

