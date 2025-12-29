文化幣擴大發！ 李遠：可看「大濛」、「冠軍之路」

由文化部推出的文化幣政策，明年邁入第四年，而為讓更多年輕人力挺台灣文創，文化部再擴大適用對象，原本13歲-15歲只能領600點，明年起比照16-22歲青年，也能跟著領1200點，另外配合加碼活動，額外還能獲贈超過1800點！

鼓勵挺台灣文創，文化部推任務解鎖抽專屬徽章。（圖／TVBS）

文化部推出的文化幣政策將於明年邁入第四年，為了鼓勵更多年輕世代支持台灣文創產業，文化部宣布擴大發放對象與金額。原先13歲至15歲青少年僅能領取600點，自明年（2026年）起將進行升級，比照16歲至22歲青年標準，同樣能領取1200點。

廣告 廣告

文化部長李遠說：「文化幣對年輕人來講，它是一種權力也是義務，一定要拿來看台灣電影喔，看『阿凡達』不算喔，看『動物方城市』也不算，要看『大濛』，要看『在照片裡的我們』，要看這個...之路，（冠軍之路），喔對，『冠軍之路』，明年要看『冠軍之路』。」

李遠點名多部熱門國片，幽默呼籲年輕人多挺台灣電影。除了基本點數翻倍，2026年的加碼活動也相當豐富。透過任務解鎖，不僅可以抽黃阿瑪、啾啾妹等專屬徽章，還有多項贈點機制，例如推薦兩名朋友可增加30點、觀看國片贈100點、消費滿200點再抽500點等。換算下來，青年學子一年除了原有的1200點外，還有機會額外獲贈超過1800點。

不過，在期待明年加碼優惠的同時，行政院長卓榮泰也特別提醒青年學子，別忘了檢查今年的點數是否用罄。

行政院長卓榮泰說：「今日事今日畢（幣），今年的幣，也要今年用完畢，所以今年剩下兩三天啊，是不是，還沒有用的，今年的幣，要今年把它用完畢。」

更多 TVBS 報導

文化幣看國片加碼送百點 卓榮泰羨慕：我到這年紀才有半價電影

《大濛》導演陳玉勳專訪：這好像是我最想要拍的一部片

日22歲抗癌男大生病逝 「幽默遺言」3.6億人朝聖、掀捐款潮

《阿凡達4》命運交給觀眾！卡麥隆認了若票房不如預期將公開「最終結局」

