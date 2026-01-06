文化幣放大術第一波 結伴看早安場國片加碼100點

文化部鼓勵青少年使用文化幣揪伴看國片，看早場國片350點可獲得200點回饋。(文化部提供)

從今年開始，13歲到22歲都可常態領用1200點文化幣，根據文化部統計，元旦開放領用短短一周，已經有55.7萬人領取，消費金額達5870萬元，文化部也自即日起推出首波活動，由第一季代言IP「黃阿瑪的後宮生活」現身，鼓勵青少年結伴進電影院看「青春早安場」國片，可加碼享受「消費滿350點回饋200點」的優惠。

史上最長寒假即將到來，文化部表示，寒假是最適合學生與家人好友走進戲院支持臺灣電影的黃金檔期，日前在文化幣宣傳記者會上，文化部部長李遠也特別鼓勵青少年，相揪看看影，包括獲得金馬獎多個獎項的《大濛》、以女囚們養育幼子、相濡以沫的情誼為主軸，感人催淚的《陽光女子合唱團》，還有帶觀眾重回113年世界棒球12強賽中華隊逆襲奪冠的《冠軍之路》。

此外，寒假還有不少精彩電影，臺印合拍的奇幻動作喜劇片《叫我驅魔男神》、獲得第62屆金馬獎「最佳動作設計」獎的《恨女的逆襲》、充滿校園青春《愛的戀習生》、結合愛情與靈異元素的《啵me之我的青春住了鬼》等多部劇情片，及描繪臺灣民間信仰的《三清：有祢我不怕》、海洋文學作家夏曼・藍波安的《大海浮夢》、記錄高山協作員人生故事的《高山遊民》等紀錄片。

春節期間也少不了賀歲片，九把刀導演新作，融合動作、奇幻、友情與懸疑，斥資上億臺幣製作的年度重磅熱血鉅作《功夫》，以及《孤味》導演許承傑的新作《雙囍》，聚焦新舊世代婚俗觀念的衝突與矛盾，在笑淚之中探索家庭的意義，療癒人心。

文化部表示，為了鼓勵青少年善用假期早晨，與親友相揪走進戲院看國片，特別在3月31日前，推出期間限定加碼方案，除了原本全時段看國片消費2點送1點、結伴看國片滿350點送100點外，觀看中午12點以前的早場國片，將加碼獲得「青春早安場」消費滿350點再回饋100點「歐趴金」，也就是看早場國片350點可獲得200點回饋，且回饋次數無上限，希望鼓勵青少年朋友能把握活動期間「揪起來」走入實體戲院看國片、拿回饋，與親友一同支持臺灣電影。