文化幣範圍再擴大！明年起13至22歲每人每年領1200點

行政院長卓榮泰、文化部長李遠今（29）日在115年文化幣啟動記者會上宣布，115年起，13至15歲納入常態化發放範圍，也就是說，13至22歲民眾，皆可於115年1月1日上午8點起領用1200點文化幣。（賀培晏攝）

目前文化幣僅常態發放給16至22歲青年每人每年1200點，13至15歲孩童則為試辦性質，每人僅600點，不過，114年整體領用率逾80％、消費金額近15億元，其中13至15歲領取率近70％，為此行政院長卓榮泰、文化部長李遠今（29）日在115年文化幣啟動記者會上宣布，115年起，13至15歲納入常態化發放範圍，也就是說，13至22歲民眾，皆可於115年1月1日上午8點起領用1200點文化幣。

卓榮泰表示，文化幣自112年首先發給18至21歲，到去年常態化發給16至22歲1200點，直到今年除了原來16至22歲外，開始試辦13至15歲每人600點文化幣，雖然試辦的首年因僅有600點，所以使用率為67％，但相信改為全面性發放1200點，領取率會大幅提升。

廣告 廣告

除了文化幣，卓榮泰也特別介紹行政院「青年諮詢委員會」，透過青年在會議中的提案，有可能就會進入行政院會討論，並且成為國家真正落實的政策，行政院推出「青年百億海外圓夢基金」，也鼓勵年輕人提出好的提案，經過審核後，就有機會到海外學習，實現「國家為青年圓夢，青年幫國家圓夢」的目標。

李遠則說，文化幣對年輕人來說「是一種權利也是一種義務」，權利代表的是擁有文化幣可以去做各種文化體驗，也可以利用各種加碼，讓文化幣無限長大；至於義務則是這些使用的文化幣將全部挹注於台灣藝文產業，鼓勵台灣的出版、電影、表演、視覺、文創等產業發展。

李遠強調，除了看國片、買書，也可以買台灣漫畫、用青年席位購買表演藝術席位，同時，也鼓勵跟著4個原創IP吉祥物，一起領用文化幣，一起遊戲，達到文化幣領用「全壘打」，期盼「文化幣不斷長大，文化幣世代讓台灣的文化越來越好，讓世界看到台灣，也讓台灣看見自己的文化」。

文化部說明，為提升青少年消費體驗與使用黏著度，文化幣APP於115年同步升級，導入「遊戲化消費體驗」機制，青年朋友將可以從「見習生」開始，透過藝文消費與任務解鎖逐步升級至最高「傳說」等級。

升級過程除可獲得加碼贈點，還可以獲得IP代言人「黃阿瑪的後宮生活（黃阿瑪）」、「啤下組織（黑啤）」、「啾啾妹」及「怪奇事物所（所長）」等超人氣角色的專屬徽章，也有機會抽中限量IP周邊，讓文化幣好用又好玩。

文化部補充，文化幣可以用於看表演、看國片、買書、參觀博物館、逛市集／展會、藝文體驗、社區文化小旅行等，各項文化幣加碼優惠包括國片結伴加碼送百點、表演藝術青年席位優惠、獨立書店2點送1點、消費滿200點立即抽獎、邀請新朋友即贈點等，明年也將持續推動，並帶來如視覺藝術青春票、國片早安場等更多優惠。

文化部表示，文化畢領取資格為出生日期在93年1月1日至102年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士，即可透過簡單3步驟，「手機下載文化幣APP完成註冊」、「點選領取文化禮金」、「輸入個人資料通過驗證」，立刻領取、使用專屬文化幣，使用期限至115年12月31日止。沒有手機的青年，也可洽詢客服申請紙本QR-code，再至各消費點進行交易。

更多中時新聞網報導

樋口愛登台跨年 盼逛夜市吃好料

淺焙咖啡綠原酸較多 有助代謝

蔡依林進駐大巨蛋平安夜拚彩排