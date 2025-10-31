文化幣與動滋券聯手回饋！ 青年可獲得額外獎勵

文化部與運動部於近日正式宣布合作推出「動滋青春X文化能量爆發」計畫，該計畫將於11月期間提供兩波限時回饋，專為使用完「1200點文化幣」及「200元青春動滋券」的青年設計。參與者最高可獲得200點文化幣與100元青春動滋券的回饋，旨在鼓勵年輕人積極參與文化及體育活動。

根據文化部的說明，此次活動的推動源自文化部長李遠與運動部長李洋的會面，雙方希望通過這項計畫，促進青年在強健身體的同時，也能關注心理健康，並建立友誼。

文化部提到，活動共分為兩波任務，第一波針對13至22歲的青年，若在今年1月1日至11月30日內使用完所領的文化幣，便可獲得額外的100點文化幣。第二波則針對16至22歲的青年，若在同期限內使用完文化幣和青春動滋券，將再獲得100點文化幣及100元青春動滋券的回饋。

總計，符合條件的青年將可同時獲得200點文化幣及100元青春動滋券，這些獎勵將於活動結束後一週內發放，使用期限至12月31日止。

