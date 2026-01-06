文化幣限定早安場 結伴看國片回饋200點

文化幣2026年元旦起13至22歲青年全面開放領用，文化部持續加碼推動青年走進藝文場域，推出「青春早安場」優惠，鼓勵青少年結伴走進戲院觀看早場國片，只要消費滿350點，最高可回饋200點「歐趴金」，回饋次數不設上限!

文化部指出，今年文化幣上線僅一週已有55.7萬人完成領取，領取率達27%，消費金額累計突破5,870萬元，顯示文化幣已成為青年日常文化消費的重要助力。

迎接史上最長寒假，為鼓勵青少年善用假期早晨，與親友相揪走進戲院看國片，文化部表示，即日起至3月31日前，推出期間限定加碼方案，除了原本全時段看國片消費2點送1點、結伴看國片滿350點送100點外，觀看早場（中午12點以前）國片，將加碼獲得「青春早安場」消費滿350點再回饋100點「歐趴金」，也就是看早場國片350點可獲得200點回饋，鼓勵年輕世代善用早晨時段支持台灣電影。

文化部指出，寒假期間國片類型多元，包括以女囚們養育幼子、相濡以沫的情誼為主軸，感人催淚的《陽光女子合唱團》，以及台印合拍的奇幻動作喜劇片《叫我驅魔男神》、獲得第62屆金馬獎「最佳動作設計」獎的《恨女的逆襲》、充滿校園青春《愛的戀習生》、結合愛情與靈異元素的《啵me之我的青春住了鬼》等多部劇情片。

紀錄片方面，除重溫中華隊世界12強賽奪冠歷程的《冠軍之路》，還有描繪臺灣信仰文化的《三清：有祢我不怕》，以及海洋文學作家夏曼・藍波安的《大海浮夢》、記錄高山協作員人生的《高山遊民》。

春節檔期也將迎來兩部賀歲新片接棒，包括九把刀導演、斥資上億製作的熱血鉅作《功夫》，以及《孤味》導演許承傑新作《雙囍》，透過婚俗衝突探討世代差異與家庭情感，笑中帶淚。

文化部強調，無論是年節團圓、返鄉相聚或大考後放鬆心情，都歡迎青少年把握文化幣加碼期間「揪起來」進戲院，用行動支持國片。(編輯：宋皖媛)