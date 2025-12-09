文化幣領用倒數！國中生超強操作600點⭢1914點 「極致花光攻略」一次看

文化部推文化幣「極致花光攻略」。 （取自文化幣官網）

2025年文化幣使用期限將在12月31日截止，邁入倒數領用的22天，文化部今（9）日特別提醒，還沒領取使用的青年朋友趕快至文化幣APP領用；同時，文化部也分析大數據提供達人使用秘訣，以及鼓勵到獨立書店買書享2點送1點、預先購買青年席位，或是進電影院看場近期的熱門國片，趕快花光今年的文化幣不要省，因為明年的文化幣20多天後又即將入袋。

文化部從大數據整理出「最會放大文化幣」代表人物，是初次加入文化幣領用行列的13至15歲「新手」，他以近乎「優惠全包套」的方式，先參加「博物館探險隊」活動，靠著「消費滿1點送1點」累積3次回饋；又到獨立書店使用「消費2點送1點」優惠，再因為消費達200點獲得抽獎機會；11月底前又因用完文化幣，獲得「動滋青春×文化能量爆發」加碼資格，最終讓原本600點一路放大到1,914點。

文化部表示，剩下20多天的領用時間，推薦還未領用完文化幣的青年兩大使用攻略，包含攻略1的「活動加碼超好康」，邀請朋友們一起看國片享「消費2點送1點」及「結伴消費滿350點回饋100點」雙重優惠、購買青年席位每張票加碼贈100點、獨立書店購書享「消費2點送1點」，不只能賺到加碼還能讓友情加溫。攻略2「快速花光文化幣」，則推薦巧用100點到博物館看展覽、300點買青年席位、500點結伴看國片。

文化部提醒，2025年文化幣領取資格為出生日期在2003年1月1日至2012年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士，手機下載文化幣APP完成註冊，再點選領取文化禮金，輸入個人資料通過驗證後，即可立刻領取、使用。

