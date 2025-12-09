文化幣領用消費倒數 文化部呼籲青年朋友快花光

文化部整理出「最會放大文化幣」代表人物為初次加入的13-15歲「新手」，以近乎「優惠全包套」的方式使用文化幣，並在期限內再獲得「動滋青春×文化能量爆發」加碼資格；16-22歲的「老手」則特愛「青年席位」、「結伴看國片」與「邀請碼達人」累積點數。(文化部提供)

2025年文化幣使用期限將在12月31日截止，倒數領用20多天，文化部特別提醒，還沒領取使用的青年朋友趕快到文化幣APP領用。文化部也提供達人使用秘訣，也鼓勵青年朋友到獨立書店買書，可享2點送1點，還可預先購買青年席位，或是進電影院看場近期的熱門國片，文化部呼籲青年朋友，趕快花光今年的文化幣，因為明年的文化幣20多天後又即將入袋。

文化部表示，2025年文化幣自1月起發放，已有超過165萬人領取，領取率高達8成，使用金額達14.1億元。分析使用情形，青年朋友最喜歡的藝文消費類型為書店及出版業，有48%，有18%用於表演藝術及文化體驗，13%消費於流行音樂。

文化部也從大數據整理出「最會放大文化幣」代表人物，竟然是初次加入文化幣領用行列的13到15歲「新手」，他以近乎「優惠全包套」的方式，先參加「博物館探險隊」活動，靠著「消費滿1點送1點」累積3次回饋；又到獨立書店使用「消費2點送1點」優惠，再因為消費達200點獲得抽獎機會；11月底前又因用完文化幣，獲得「動滋青春×文化能量爆發」加碼資格，最終讓原本600點一路放大到1,914點。

16到22歲的「老手」中，則有對於特定藝文活動偏愛而獲得超高點數回饋的代表。特愛「青年席位」的青年先用1,200點買了12張票券，透過「青春觀表藝，票票贈百點」加碼活動獲得1,200點後，再去買12張票券，將文化幣的價值翻倍再翻倍；「最強電影迷」從全年度的「結伴看國片」、4至9月的「加倍回饋」，一路到10至12月的「秋冬國片半價回饋」，一年合計使用9次加碼看國片；至於交友廣闊的「邀請碼達人」，分享邀請碼給356位朋友，累積獲得3,570點。

文化部推薦還未領用完文化幣的青年兩大使用攻略，包含攻略1的「活動加碼超好康」，邀請朋友們一起看國片享「消費2點送1點」及「結伴消費滿350點回饋100點」雙重優惠、購買青年席位每張票加碼贈100點、獨立書店購書享「消費2點送1點」，不只能賺到加碼還能讓友情加溫。攻略2「快速花光文化幣」，則推薦巧用100點到博物館看展覽、300點買青年席位、500點結伴看國片。

文化部提醒，2025年文化幣領取資格為出生日期在2003年1月1日至2012年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士，手機下載文化幣APP完成註冊，再點選領取文化禮金，輸入個人資料通過驗證後，即可立刻領取、使用。沒有手機的青年朋友，也提供洽詢客服申請紙本QR-code即可消費的方案。更多資訊請見文化幣官網。

