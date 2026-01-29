文化幣首季代言人登場 「黃阿瑪的後宮生活」號召青少年進電影院看國片

文化部今年也特別與「黃阿瑪的後宮生活（黃阿瑪）」、「啤下組織（黑啤）」、「啾啾妹」及「怪奇事物所（所長）」等4大人氣IP合作，將在四季陪伴大家進行文化體驗及解鎖遊戲任務。（圖／文化部）

文化部公布文化幣會員升等全攻略。（圖／文化部）

文化幣自元旦起開放領用，13到22歲青少年每人都可以領到1200點文化幣。為讓文化幣不僅作為藝文體驗消費功能，還能成為陪伴青少年「好用又好玩」的多元體驗APP，今年首度攜手人氣IP，第一季由超人氣的「黃阿瑪的後宮生活」率先登場，跟著黃阿瑪完成任務，除了能蒐集到專屬任務徽章，還有機會獲得限量IP周邊商品。

文化幣自2023年起發放，至今邁入第4年，為讓青少年擁有全新參與體驗，文化部於文化幣APP導入會員等級任務，將可藉由「達成消費金額」、「蒐集IP徽章數量」及「累計週簽到數」3種關卡，依序從LV0見習生，逐步晉級至LV1初心者、LV2冒險者、LV3菁英、LV4大師，直至LV5傳說，並且累計獲得最多600點的文化幣加碼。

廣告 廣告

文化部指出，晉級的條件除了客觀的累積消費金額及每週簽到，最關鍵的就是完成任務蒐集IP徽章。

除了遊戲任務外，文化部今年也特別與「黃阿瑪的後宮生活（黃阿瑪）」、「啤下組織（黑啤）」、「啾啾妹」及「怪奇事物所（所長）」等4大人氣IP合作，將在四季陪伴大家進行文化體驗及解鎖遊戲任務。首季由擁有超過百萬粉絲的「黃阿瑪的後宮生活」在1到3月期間，由黃阿瑪率領7位後宮成員化身「文化領航員」陪伴青少年進行各項體驗。

同時，伴隨著去年國片大爆發，為延續觀影熱潮，首季「時令感應」任務特別聚焦「國片體驗」，完成「結伴看國片」消費滿350點加碼回饋後，再接著進行2次不限金額的國片消費，除了可以獲得不限消費金額看1次國片就可得到的「光影開演」徽章外，還可以再獲得首季的黃阿瑪主題「時令感應」徽章。

文化部表示，2026年文化幣發放將近1個月時間，已有47％領取，消費金額破3.12億元。為鼓勵國人趁著寒假及春節假期，利用「國片2點送1點」、「結伴看國片滿350點送100點」，以及3月31日前期間限定的「早安場滿350點再回饋100點」，持續「再刷」精彩國片賺回饋及徽章。

文化部指出，APP遊戲體驗的會員升級除了獲得文化幣加碼，還有機會把聯名角色IP的公仔或玩偶帶回家，包含升級至LV2後，4季都可以參加抽獎，有機會成為每季600份公仔或布偶的幸運得主；另外前600名同學達成LV5，可以直接獲得一套4入的公仔或布偶。更多文化幣資訊請見官網：https://twcp.moc.gov.tw/或APP。

更多中時新聞網報導

葛兆恩拍寫真不受控找牛對話

白安躺床開唱 曝有首歌7場哭5場

星宇A350藝術機 下半年啟航