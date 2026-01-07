文化幣「加碼優惠」來了！消費350送200點 使用攻略一文看懂

記者柯美儀／台北報導

今（115）年文化幣自元旦起開放領用，13-15歲納入常態化發放，也就是13-22歲青少年每人都能領到1200點文化幣。文化部表示，發放至今僅1週，已有55.7萬人領取，領取率27%，消費金額達5870萬元。隨著寒假即將到來，文化部宣布，即日起至3月31日，使用文化幣進電影院看「青春早安場」國片，可享有消費滿350點、最高回饋200點的優惠。

文化幣加碼機制

為鼓勵青少年善用寒假，文化部特別在3月31日前，推出期間限定加碼方案，除了原本全時段看國片消費2點送1點、結伴看國片滿350點送100點外，觀看早場（中午12點以前）國片，將加碼獲得「青春早安場」消費滿350點再回饋100點「歐趴金」，也就是看早場國片350點可獲得200點回饋，且回饋次數無上限。

寒假國片類型多元 清單一次看

文化部指出，寒假期間國片類型多元，包括以女囚們養育幼子、相濡以沫的情誼為主軸，感人催淚的《陽光女子合唱團》，以及台印合拍的奇幻動作喜劇片《叫我驅魔男神》、獲得第62屆金馬獎「最佳動作設計」獎的《恨女的逆襲》、充滿校園青春《愛的戀習生》、結合愛情與靈異元素的《啵me之我的青春住了鬼》等多部劇情片。

寒假國片清單。（圖／文化部提供）

還有重溫113年世界棒球12強賽中華隊逆襲奪冠、上映首日就賣破862萬元的《冠軍之路》，以及描繪台灣民間信仰的《三清：有祢我不怕》、海洋文學作家夏曼・藍波安的《大海浮夢》、記錄高山協作員人生故事的《高山遊民》等紀錄片。

春節2部賀歲國片接力登場

春節檔期則有2部賀歲電影接棒上映，包括九把刀導演新作，融合動作、奇幻、友情與懸疑，斥資上億台幣製作的年度重磅熱血鉅作《功夫》，以及《孤味》導演許承傑的新作《雙囍》，聚焦新舊世代婚俗觀念的衝突與矛盾，在笑淚之中探索家庭的意義，療癒人心。文化部表示，無論是年節團圓、返鄉聚會或大考後想好好放鬆，鼓勵青少年朋友都能把握活動期間「揪起來」走入實體戲院看國片、拿回饋。

