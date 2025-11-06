文化幣、青春動滋券限時加碼 完成指定任務雙重回饋

記者劉昕翊／臺北報導

文化部、運動部攜手推出「動滋青春X文化能量爆發」限時加碼，11月底前完成指定任務，即可獲得最多200點文化幣及100元青春動滋券的雙重回饋。文化部長李遠、運動部長李洋今（7）日以漫畫、羽球「會友」，宣告「遠洋合作」正式啟航，且將持續進行「亞洲在場－臺灣與亞洲運動會」特展、「雙百萬運動漫畫徵選」等各項合作。

文化部今日舉辦記者會，今年度文化部針對16至22歲發放1200點、13至15歲試辦600點文化幣；運動部則發放16至22歲500點青春動滋券。為鼓勵青年朋友加速領用2券，文化部及運動部共推出2波加碼任務，第1波針對13至22歲，只要在今年1月1日至11月30日花完所領到的文化幣，就可以獲得加碼的100點文化幣。

第2波則是文化幣與青春動滋券的「合作加碼」，16歲至22歲青年，於11月30日前用完文化幣1200點，也用完11月1日加碼發放的「青春動滋券200元加碼券」，就可獲得100點文化幣及100元青春動滋券的雙重回饋。總計2波加碼能讓16歲至22歲同時花完「1200點文化幣」及「200元加碼青春動滋券」的青年，共獲得200點文化幣與100元青春動滋券。

另外，記者會現場李遠特別送給李洋今年第16屆金漫獎「金漫大獎」狼七的作品《黎明前的回聲》，加上《一百萬次的揮棒》與《決勝球！Money Pitch！》等3本涵蓋青春、運動題材的漫畫；李洋除親自傳授羽球技巧給李遠，並特別送給李遠1個運動用品包，包含帽子、毛巾等，提醒李遠繁忙工作之餘，「別忘了運動」，且2人也組隊跟學生羽球雙打，展現運動家精神。

文化部、運動部攜手推出「動滋青春X文化能量爆發」限時加碼，11月底前完成指定任務，即可獲得最多200點文化幣及100元青春動滋券的雙重回饋。（記者劉昕翊攝）

文化部今日舉辦記者會，文化部長李遠、運動部長李洋組隊跟學生羽球雙打，展現運動家精神。（記者劉昕翊攝）

