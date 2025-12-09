文化幣12/31截止使用 文化部推攻略鼓勵花光點數

（中央社記者邱祖胤台北9日電）2025年文化幣使用期限將在12月31日截止，文化部特別提醒青年趕快到文化幣APP領取，同時推出最實惠使用攻略，放大文化幣最大效用，鼓勵把點數花光。

文化部今天發布新聞稿表示，推薦兩大文化幣使用攻略，攻略1是「活動加碼超好康」，邀請朋友們一起看國片，可享「消費2點送1點」及「結伴消費滿350點回饋100點」雙重優惠；購買青年席位，每張票加碼贈100點；獨立書店購書享「消費2點送1點」，不只能賺到加碼，還能讓友情加溫。

攻略2是「快速花光文化幣」，推薦用100點到博物館看展覽；用300點買青年席位；用500點結伴看國片。

文化部表示，2025年文化幣自1月起發放，已有超過165萬人領取，領取率高達8成，使用金額達新台幣14.1億元。從使用情形觀察，青年最喜歡的藝文消費類型為書店及出版業（48%）、表演藝術及文化體驗（18%）、流行音樂（13%）。

其中在青年席位及10月起加碼的「青春觀表藝，票票贈百點」加持下，目前共售出10萬張表演藝術票券，當中51%為青年席位；國片部分，9月強檔國片相繼上映，文化部順勢推出「秋冬國片正熱鬧 半價回饋好康報到」優惠，帶動國片消費快速累積突破9300萬元。

文化部也從大數據整理出「最會放大文化幣」代表，有初次加入文化幣領用行列的13至15歲「新手」，先參加「博物館探險隊」活動，靠著「消費滿1點送1點」累積3次回饋；又到獨立書店使用「消費2點送1點」優惠，再因為消費達200點獲得抽獎機會；11月底前又因用完文化幣，獲得「動滋青春x文化能量爆發」加碼資格，最終讓原本600點一路放大到1914點。

文化部提醒青年把握最後20多天使用文化幣，以免過期失效，明年還有新的文化幣可使用。（編輯：張雅淨）1141209