文化彌勒佛院捐贈搶救器材 新北消防增添救災能量
(記者謝政儒新北報導)新北市政府消防局今（22）日舉行捐贈儀式，由文化彌勒佛院捐贈多項車禍救助相關器材，協助第三救災救護大隊三芝分隊提升救援效能。消防局張易鴻主任秘書出席受贈典禮，並代表全體同仁表達誠摯感謝。
消防救災任務分秒必爭，救助器材的完善與否，往往直接影響救援速度與生命安全。文化彌勒佛院多年來持續投入公益，這次捐贈的專業器材將讓第一線同仁在面對道路事故時能更有效率地執行任務，對提升城市安全具有重大意義。
文化彌勒佛院的成立以實踐「世界一家」為核心理念，致力促使每個家庭幸福美滿、社會安寧和諧、國家富強康樂、世界太平安定。院方秉持「慈容滿面、慈心滿懷、慈行遍處」的教義，將慈善與社會服務化為實際行動，積極投入弱勢扶助、急難救助與公共安全等領域，藉由道場建設與公益參與，逐步深化在社區及社會的影響，期盼透過每一份努力與關懷，為市民帶來幸福、快樂與安心。
消防局局長陳崇岳表示，這批救助器材將投入後續的救援工作，為第一線同仁帶來實質協助。消防局也期盼未來能與更多民間團體保持良好互動，在各界的支持與關心下，一同為市民打造更安全的生活環境。
