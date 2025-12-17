▲文化沙漠變身客庄沃土，國姓社大25年深耕寫下地方文化奇蹟。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】曾被形容為「文化沙漠」的南投縣國姓鄉，歷經25年深耕，如今已蛻變為文化底蘊豐厚、文史創作蓬勃發展的客庄典範。作為南投縣客家人口比例最高的鄉鎮，國姓鄉擁有豐富的歷史、人文、產業與地方故事，然而過去因長期缺乏文史人才與藝文風氣，文化活動相較鄰近的埔里、草屯顯得薄弱，一度被外界稱為文化的荒漠地帶。

轉捩點出現在民國88年的九二一地震之後。災後重建不僅是硬體建設的修復，更牽動居民心靈與文化的重建。南投縣政府率先在南投、埔里與國姓設立三所社區大學分校，提供地方居民重新學習、培養第二專長與重建社區認同的契機。其中，國姓分校在潘祈賢老師的帶領下，成立「國姓采風班」，正式為國姓鄉的文史書寫揭開序幕。

令人振奮的是，該班學員在課程尚未結束前，便合力完成並出版《斯土有情－國姓鄉土地公廟專輯甲冊》，不僅成為國姓鄉第一本文史專書，也創下南投縣社區大學學員完成出版的首例，意義非凡。這本書的誕生，象徵國姓地方文化開始被系統性地記錄與保存，也為後續的文史發展奠定重要基礎。

隨著首本專書順利問世，「國姓采風班」學員士氣大振，進一步成立「國姓鄉文史采風協會」與「國姓社教站」，並承接國姓國中社區報《國姓報導》的編務工作。多年來，這群地方文史工作者深入田野調查、勤於書寫，陸續出版《國姓地名初探》、《國姓采風》等多本著作，彷彿要將過去流失的文化記憶一一找回，也讓國姓鄉的文化活動一時之間蔚為風潮，備受矚目。

歷經20多年的耕耘，當年的社大學員雖已逐漸邁入人生下半場，但文化的傳承並未停歇。民國110年，潘祈賢老師再度於國姓社大成立學員社團「走讀國姓社」，持續帶領新世代投入地方文化紀錄與書寫，至今已完成《國姓古橋》、《國姓咖啡香》等書籍，而最新著作《客庄老舖有故事》也將於114年12月16日正式發表。前後累積下來，與社區大學相關的出版品已接近20冊，無論對國姓鄉或社區大學體系而言，皆是極為珍貴且難得的文化資產。

自民國89年南投縣社區大學在國姓鄉設立分校以來，25年來持續深耕地方，讓曾被視為文化沙漠的國姓鄉，如今已是綠意盎然、花開燦爛的文化沃土。這段由社區大學、教師與居民共同書寫的文化歷程，不僅見證地方的蛻變，更堪稱社區大學深耕地方、翻轉文化命運的動人典範。