文化界指宜蘭出土木構疑為古船 勿僅視為漂流木

（中央社記者沈如峰宜蘭縣4日電）宜蘭頭城一處建築工地，日前挖掘出一批木質構件，疑為古沉船遺跡，但縣府之後初判是昔日漂流木。文化界今天批評縣府草率下結論，應啟動調查。

宜蘭縣文化局回應，根據相關時間點與材質，初判是昔日漂流木，但為求審慎，將再邀集考古遺址專家學者現勘。

宜蘭縣文化協會、暗坑文化工作室、宜蘭惜溪聯盟今天發表聯合聲明表示，宜蘭縣政府文化局昨天會勘時，沒有具考古或船舶文物背景的專家、學者、文資審議委員出席，只以「看似漂流木」草率下結論，甚至宣稱以「照片」提供委員判斷，企圖以行政程序掩蓋問題。此作法不僅不尊重專業，更違反文資法精神。

該聲明說，文化局的作為，完全不符合相關法條要求，無立即停工確認、無專家現勘、無調查程序、無送審議會。這些出土木構經考古專家邱水金前往現勘後，邱水金初判為疑似古船遺構，可證實當地昔日港口歷史的重要物證，具高度文化與歷史價值，文化局必須立即啟動調查，不應粗暴對待宜蘭文化。

文化局重申，根據最早史料，1883年當地渡船口已嚴重淤積，航道已改道，加上清朝時期船隻使用樟木，且1915年之後，日本人才開始在舊太平山砍伐檜木，相關跡象不太可能是古沉船遺跡，應是早期漂流木，後經人為加工為用途不明的構造物；但為求審慎、尊重專業，後續將再邀集考古遺址專家學者現勘。

文化局表示，經向這處工地建商建議應停工後，建商今天已允諾暫時停工，供有關文史單位調查。（編輯：林恕暉）1141204