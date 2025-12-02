【警政時報 江雁武/綜合報導】文化內容策進院（文策院）與臺南市文化資產管理處（臺南市文資處）攜手，以文化科技作為歷史再現的新途徑，推出沉浸式解謎內容《考古埕X時光使館—再現熱蘭遮市鎮》。活動以「熱蘭遮城與大員市鎮」為核心題材，於 12 月 2 日在臺南安平「考古埕」貨櫃展區正式登場，結合史料考證、科技展演與娛樂機制，打造國內文化科技內容的商業化示範案例。

文化科技再跨步！安平《時光使館》沉浸式解謎 12/2 正式登場。(圖/記者澄石翻攝)

本次合作旨在探索文化內容的永續營運模式，並透過創新體驗帶動文化場域再生。文策院表示，將文化資產轉譯為具市場潛力的內容產品，不僅能延伸文化生命力，也有助於形成具商業可行性的文化科技場域。

廣告 廣告

《考古埕X時光使館》以「歷史轉譯×遊戲機制×場域感知」為核心設計，將考古埕場域打造為全新沉浸式展演空間。參與者將化身發現「時光使館」的探險者，透過 O2O（線上到線下）模式，在安平老街收集四大能量後回到館內，展開跨越荷蘭時期、鄭氏時期、清治時期與日治時期的時空解謎任務，完成作為「時光守門人」的考驗。

展覽結合安平老街、安平古堡與安平樹屋等周邊景點，使遊戲不只在室內，而是延伸為具地域性的探索旅程。

解謎結束後，玩家將進入考古埕內的全息投影展區。展區以「媒體地層」概念設計，透過層層堆疊的電視牆象徵時間與文化的累積。前景搭配 3D 全息投影風扇，動態呈現影像科技從類比到數位的轉換，寓意文化如何在不同時代中被保存、演變與再現。

文策院攜手台南文資處打造沉浸式《時光使館》重返熱蘭遮城四百年。(圖/記者澄石翻攝)

臺南市文資處表示，科技讓歷史得以被新的世代重新理解，此次跨界合作不僅提升文化資產的可親近性，也拓展在地文化的觀光能量。

為擴大活動影響力，本次特別邀請知識型創作者志祺七七與芒狗狗擔任「時光引路人」。兩位將於遊戲的開場與結尾以其風格引導玩家，帶領民眾以更親切的方式理解歷史背景，也提升年輕族群的參與意願。

全息投影還原歷史脈動，安平考古埕打造跨時代沉浸體驗。(圖/記者澄石翻攝)

文策院指出，本次合作希望透過嚴謹考證與科技手法結合，形成可持續的文化科技內容商業模式。計畫成果將成為後續相關產業推動與投資的重要參考。

活動資訊

《考古埕X時光使館—再現熱蘭遮市鎮》自 12 月 2 日起於臺南市安平區延平街 35 號展出。更多資訊可搜尋 Facebook：「時光使館 – 台南安平考古埕」或 Instagram：@timeemb。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光