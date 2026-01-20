文化種子池上萌芽 寶桑基金會啟發學子藝文創造力

114學年度池上鄉文化種子萌芽計畫開幕活動現場大合照

為縮短城鄉教育資源落差，拓展偏鄉學子藝文視野，臺東縣政府教育處攜手寶桑教育基金會於今(20)日舉辦114學年度池上鄉文化種子萌芽計畫，帶領福原國小65名師生展開藝文探索之旅，參訪江賢二藝術園區、市區影城觀影及袋棍球運動體驗，寶桑基金會執行長陳世賢表示，希望透過多元化活動，啟發偏鄉學童對藝術文化的探索精神。

文化種子萌芽計畫邁入第四年，今年規劃與池上鄉學校合作，讓學童走進藝術園區，開拓不同學習視野，陳世賢執行長說，「因為臺東地形遼闊，偏遠地區的孩子較少有機會到市區，希望透過參觀美術館與電影院，能給孩子美的薰陶和刺激，換個角度看世界。」

廣告 廣告

福原國小校長郭良苑分享，校內有許多美術班孩子對美學已有初步認識，這次能實地走訪江賢二園區，更有助於開拓藝術視野，「部分孩子是第一次進戲院看電影，到藝術園區參觀，偏鄉需要社會資源挹注，讓小朋友透過這樣的機會開拓眼界，是很幸福的事，也能有不同學習經驗。」

基金會表示，計畫分4梯次，邀請池上鄉福原、大坡及萬安等國小參與，針對中高年級生安排袋棍球運動課程，低年級生則前往兒童運動公園探索，期盼透過多元藝文與運動體驗，能激發孩子學習動機與探索文化的好奇心。