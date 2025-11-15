文化紀錄片跨國合作 「古老智慧」好萊塢首映

跨國合作完成的文化紀錄片「古老智慧」，11日在好萊塢中國戲院舉行首映。

由電影公司monarex聯合美國禪宗文化中心出品，廣州南方學院師生主創、並與已故好萊塢導演、製片人Chris D. Nebe合作的「古老智慧」，創作十餘年，深入中國西部文化腹地，以沙畫創作、儀式傳統、民間生活與自然風貌為載體，探索中國文化關於宇宙秩序、生命意義與共同體倫理的深層哲學。

計畫發端之初，Chris D. Nebe為影片注入跨文化的表達視角，之後，中美團隊接續他的願望：讓影像成為文明間相互看見，互為鏡照的橋。影片以「信仰之靜、生命之重、互助之愛、文化之根」為敘事主線，展現中華文明如何在漫長歷史與現實挑戰中，追求「天人合一」、「和而不同」的價值觀。導演劉樂表示，影片希望傳遞的，是中華文化尋求和諧、堅守初心的共同智慧。

首映之後，電影將走進北美大學、藝術機構及國際文化論壇，並將在2026年上線中國國內主流平台。

