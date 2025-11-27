114年度駐校藝術家讓孩子用藝術說故事

【記者卓羽榛臺北報導】臺北市多年來致力於深化校園藝術教育，持續推動「藝術家駐校計畫」，為師生打造多元而豐富的藝術體驗。計畫內容涵蓋視覺藝術、音樂、表演、文學，並延伸至影視、廣告等跨領域藝術，實施至今已邁入第24年，成為本市藝術教育的重要里程碑。藝術家依各校需求量身設計課程，包括示範演出、技法指導、教師工作坊、跨領域合作等，讓學生在課堂中直接與專業藝術家互動，同時參與成果展演、社區連結與在地文化創作，促使藝術教育從「參觀」走向「深度參與」，有效提升學生的美感素養與創作能力。



114年度共有62位藝術家與62所學校攜手合作，於今日舉行的成果發表會暨績優學校頒獎典禮中，主辦單位評選出特優12件、優等12件及佳作22件，並邀請特優團隊分享成果。現場並規劃視覺藝術嘉年華體驗區，讓與會者親身投入創作，感受藝術融入日常的力量，體現「藝術即生活」的核心價值，展現本市推動美感素養教育的豐碩成果。



駐校藝術家進入校園後，會依課程主題引導學生觀察、討論與發想，透過示範、技法指導與分組合作，帶領學生共同完成創作。藝術家與師生一同規劃作品概念、分配創作任務，並在創作過程中持續提供專業回饋。最終成果以展演、裝置或展覽形式呈現，讓學生在創作流程中培養藝術表達能力與團隊合作精神。今年榮獲特優的天母國中與新生國小的課程皆運用生成式AI與戲劇手法，帶領學生從議題探索、劇本創作到舞臺呈現，完整體驗戲劇創作的每個環節。天母國中「手機不見，我還在！」蟬聯「綜合類」特優，以手機成癮、假訊息等議題為素材，結合即興戲劇與AI分鏡設計，使學生在創作中培養合作、表達與自我覺察，展現Z世代的創意及其對數位生活的深刻反思；新生國小「樂土新聲」則以本土藝術家故事為核心，學生從劇本、歌詞到AI背景設計全程參與，完成原創音樂劇拍攝，透過歌舞與影像訴說和平與勇氣，展現驚人的創意能量與舞台魅力，為校園帶來嶄新的藝術火花。



為了表彰在藝術教育領域持續深耕的學校，今年的成果發表會設立「永續經營」特別獎，以肯定連續多年推動藝術家駐校計畫的學校，連續10年申辦的學校為景興國小，連續5年申辦的學校則有萬福國小、新生國小、福林國小、公館國小、玉成國小、明道國小、天母國中及臺北特殊教育學校，這些學校多年來在藝術教育上的默默耕耘，不僅培養了學生的藝術素養，也為學校塑造了獨特的文化特色，成為藝術教育領域的典範。

