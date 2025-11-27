114年度駐校藝術家讓孩子用藝術說故事
【記者卓羽榛臺北報導】臺北市多年來致力於深化校園藝術教育，持續推動「藝術家駐校計畫」，為師生打造多元而豐富的藝術體驗。計畫內容涵蓋視覺藝術、音樂、表演、文學，並延伸至影視、廣告等跨領域藝術，實施至今已邁入第24年，成為本市藝術教育的重要里程碑。藝術家依各校需求量身設計課程，包括示範演出、技法指導、教師工作坊、跨領域合作等，讓學生在課堂中直接與專業藝術家互動，同時參與成果展演、社區連結與在地文化創作，促使藝術教育從「參觀」走向「深度參與」，有效提升學生的美感素養與創作能力。
114年度共有62位藝術家與62所學校攜手合作，於今日舉行的成果發表會暨績優學校頒獎典禮中，主辦單位評選出特優12件、優等12件及佳作22件，並邀請特優團隊分享成果。現場並規劃視覺藝術嘉年華體驗區，讓與會者親身投入創作，感受藝術融入日常的力量，體現「藝術即生活」的核心價值，展現本市推動美感素養教育的豐碩成果。
駐校藝術家進入校園後，會依課程主題引導學生觀察、討論與發想，透過示範、技法指導與分組合作，帶領學生共同完成創作。藝術家與師生一同規劃作品概念、分配創作任務，並在創作過程中持續提供專業回饋。最終成果以展演、裝置或展覽形式呈現，讓學生在創作流程中培養藝術表達能力與團隊合作精神。今年榮獲特優的天母國中與新生國小的課程皆運用生成式AI與戲劇手法，帶領學生從議題探索、劇本創作到舞臺呈現，完整體驗戲劇創作的每個環節。天母國中「手機不見，我還在！」蟬聯「綜合類」特優，以手機成癮、假訊息等議題為素材，結合即興戲劇與AI分鏡設計，使學生在創作中培養合作、表達與自我覺察，展現Z世代的創意及其對數位生活的深刻反思；新生國小「樂土新聲」則以本土藝術家故事為核心，學生從劇本、歌詞到AI背景設計全程參與，完成原創音樂劇拍攝，透過歌舞與影像訴說和平與勇氣，展現驚人的創意能量與舞台魅力，為校園帶來嶄新的藝術火花。
為了表彰在藝術教育領域持續深耕的學校，今年的成果發表會設立「永續經營」特別獎，以肯定連續多年推動藝術家駐校計畫的學校，連續10年申辦的學校為景興國小，連續5年申辦的學校則有萬福國小、新生國小、福林國小、公館國小、玉成國小、明道國小、天母國中及臺北特殊教育學校，這些學校多年來在藝術教育上的默默耕耘，不僅培養了學生的藝術素養，也為學校塑造了獨特的文化特色，成為藝術教育領域的典範。
其他人也在看
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 20 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 14 小時前
影/台中土地公廟全燒光是「2屁孩縱火」！主委欲哭無淚
台中市西區鄰近某公園旁的一處土地公廟，是該區的信仰中心之一，昨（26日）晚間10點38分左右不明原因猛烈狂燃，最後整間廟全燒光，土地公神像跟廟內所有裝潢通通付之一炬，經調查是人為縱火，2名嫌犯竟然年僅10歲、13歲。中天新聞網 ・ 15 小時前
悲劇！台中年輕母跟男友吵架 把新生男嬰丟下樓｜#鏡新聞
去年11月底，台中太平區發生悲劇，夏姓女子因為和男友吵架，竟然把剛出生的兒子，從11樓往外丟，導致嬰兒墜落，全身多處骨折、臟器損傷死亡，檢方偵結，依殺人罪起訴夏姓女子。鏡新聞 ・ 1 天前
香港大埔宏福苑世紀大火！延燒多棟原因曝
[NOWnews今日新聞]香港大埔住宅大樓宏福苑今（26）日下午發生嚴重火災，傍晚升級至最高等級的五級大火，目前已知造成至少13人死亡與16人受傷，一名37歲消防員罹難，許多住戶告訴港媒，事發當下爆炸...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
黃子佼被害者「35暴增至2000人」律師揭二審法官判決玄機：很有智慧
知名藝人黃子佼被查出持有上千部未成年性剝削影片，案件於（25）日二審改依《個人資料保護法》判處1年6月，緩刑4年，黃子佼另發出聲明稱跟全數被害人達成和解，消息曝光引起網友討論，劉韋廷律師分析案件時表示，他認為二審法官相當有智慧。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
情緒障礙學生若具攻擊性易引發校園學生及家長恐慌 精神科醫建議
新北市某高職日前發生具情緒障礙的學生與同學發生碰撞，進而產生攻擊性事件，近年來許多情障生的家長都希望孩子能進一般學校就讀，即早適應社會，但是一般學校缺乏足夠特教資源，一旦情障學生失控或釀成暴力行為時，輕則造成教室混亂、重則造成傷害，也導致家長間失和，對學校安全的不滿，如何兼顧特教生與一般學生的學習權自由時報 ・ 1 天前
知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭"砸雞蛋.撒冥紙"討債
社會中心／洪巧璇、郭文海、黃康華 台北報導知名連鎖飯店遭人砸雞蛋.撒冥紙！警方接獲業者報案，指稱從8月開始，每個禮拜都有惡煞到飯店鬧事，甚至還拿大聲公大吼＂欠債還錢＂導致來住宿的旅客都非常害怕，飯店生意也受到影響。警方調查後發現，原來是飯店前負責人欠了8百萬裝潢款沒還，才被黑衣人討債。馬路上一名身穿黑衣的男子，大搖大擺走到路中央，從提袋內拿出雞蛋朝前方亂丟一通，隨後揚長而去，過沒多久，惡煞又在同一個地點鬧事，只不過這回不丟雞蛋，改成撒冥紙。騎樓地面上，被灑滿冥紙，地點就在台北市大同區的一間知名連鎖飯店，每個禮拜都有黑衣人來鬧事，讓來住宿的旅客都相當害怕，飯店生意也一落千丈。民視記者洪巧璇：「惡煞討債的地點周邊有非常多的旅宿業，但卻唯獨針對這間飯店來撒冥紙、丟雞蛋，甚至多次前來滋擾鬧事，就連附近的居民也有耳聞。」附近民眾：「設計公司說你們那個老闆欠他8百萬，在門口那邊大聲公一直在那邊喊，地上有看到蛋的那個痕跡蛋液啊。」知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭「砸雞蛋、撒冥紙」討債（圖／民視新聞）警方接獲業者報案，從8月開始，每周都會有2到5個人，拿大聲公跑到飯店外大喊欠債還錢、張貼恐嚇字條，甚至丟雞蛋、撒冥紙。深入追查才發現，原來飯店先前全面裝潢整修，積欠設計公司800多萬元的款項，飯店負責人表明會還錢，結果不但沒還，反而把飯店轉手給前妻經營，雙方因此結下樑子。知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭「砸雞蛋、撒冥紙」討債（圖／民視新聞）大同分局偵查隊長袁雲澂：「將潘男等5嫌全數拘提到案，訊後依違反刑法恐嚇恐嚇取財，及組織犯罪等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。」鬧事的5名惡煞落網後，對於受誰指使犯案都交代不清，幕後主使者沒抓到，反倒可能助長暴力討債集團的囂張氣焰。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭「砸雞蛋、撒冥紙」討債 更多民視新聞報導我們懷念他！貴州農民竟怒嗆「挖了習近平祖墳」 衝突原因曝光最新／北市公車重大車禍 男捲車底當場斷氣搶救中為了2萬元！萬華分租客狂砍二房東297刀 國民法官判決出爐民視影音 ・ 1 天前
全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車
社會中心／王毓珺 劉毓琦 台北報導權利車亂象，成為治安隱憂！刑事局警方，從今年1月，三環幫老大劉憲治的命案中發現，嫌犯接應的車輛都是權利車，追查後得知，過去三環幫以融資公司結合二手車商，層層剝削被害人進行詐騙，總共超過200人受害，警方也查扣232輛權利車，是史上最大宗的權利車案件。大批除暴特勤隊員，荷槍實彈、全副武裝，來到偏僻郊區，準備破門攻堅。只見大門鎖的相當牢固，員警費了一番力氣才破門，因為這裡竟然是詐騙集團的據點。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）警方同時兵分多路，也來到代辦公司，裡面的人看到員警，神色驚慌還想裝傻，但他們跟詐騙集團都是同夥。山坡地上停了超過232部的權利車，市價超過1億元，警方破獲全台史上最大宗的權利車扣押案件，起因是從三環幫老大劉憲治命案中發現，接應車輛都是權利車，擴大追查下逮到吳姓主嫌，是三環幫幹部，在社群上張貼放款廣告，吸引民眾借款。有房有車，就以資訊差賺高額手續費詐騙。如果名下沒有借貸物，就會推薦到同集團的車行買車，第一層先扣下車貸費用，隨後第二層再找配合的融資公司借貸，騙取高額手續費，超過2百人被害，大多都是職業軍人跟公務員。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）刑事局偵查第二大隊大隊長李泱輯：「總共查扣了232台的一個權利車，這個案子比較特別的是，我們最後把這232台權利車，都順利的還給了被害人，就是這個車貸公司。」過去權利車查扣案件，被害人提告都不成，直到這回，警方把6間二手車、行銷貸款等公司連結在一起，才成功將人一網打盡。原文出處：破獲全台最大權利車詐騙！ 刑事局曝「層層剝削手法」 更多民視新聞報導轎車衝撞機車後肇逃 駕駛投案稱"車況不熟釀禍"毒鴛鴦太猖狂！掛假車牌兜售安毒 台南刑警火速破獲毒窟逮人懸掛假車牌四處販毒 警逮毒鴛鴦起獲安毒與依托咪酯民視影音 ・ 16 小時前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
香港大火、工人抽菸片瘋傳！外媒再批竹鷹架
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至27日清晨8點左右，已知造成至少44人死亡，279人失蹤，死傷人數恐持續攀升，關於起火原因，不少香港人指控疑似與工人不聽勸阻，在施工地抽菸有關，相關影...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
屏東四重溪溫泉季點燈！泡湯看燈海、竹簍煮溫泉蛋、福安宮求平安！一日行程這樣排
2025 屏東四重溪溫泉季浪漫登場，南國冬季因溫泉霧氣與繽紛燈海而格外迷人。今年不僅延續人氣的光影步道、燈飾裝置，更加入療癒系體驗，如竹簍煮溫泉蛋、藥師佛占卜蛋，以及深受親子喜愛的水豚餵食活動。從溫泉公園的燈海散步、飯店泡湯，到福安宮祈福、海線看展，一日即可收集祈願、美食、溫泉與海景，是冬季最完整、最舒心的旅行提案。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 12 小時前
香港大火／宏福苑大火！37歲消防員殉職7人傷 黃秋生4字留言為香港消防打氣
香港新界大埔區宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火災，多棟大樓被焚毀，造成重大傷亡。一名參與救援行動的37歲消防員不幸殉職，另有7名消防人員受傷；因事故嚴重，消防當局將火警列為5級（最高級）緊急事故。消息傳出後，香港演員黃秋生也在臉書發文，向前線救災人員表達敬意與哀悼。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
香港大火／惡火吞7棟樓...唯獨善良沒被燒掉！民眾凌晨扛物資守護避難所 他淚：真的好喜歡這地方
這些人用行動撫慰災區！香港大埔宏福苑昨（26日）午後爆發超大規模火災，8棟住宅中竟有7棟陷入火海，現場爆炸聲不斷、黑煙直竄天際，震撼全港。目前已造成 55人死亡、72人受傷送醫，失聯人數近300名，災情仍持續擴大。然而，在滿目瘡痍的夜裡，避難所出現另一幕截然不同的景象——大量市民自發搬運物資到凌晨，溫暖的互助畫面感動無數網友：「香港，我真的好喜歡這個地方。」鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
休旅車「正要倒車」遭轎車直撞輕傷 駕駛涉嫌肇逃
彰化縣 / 綜合報導 彰化縣員林市的育英路上，昨(26)日發生一起車禍意外，當時一輛黃色休旅車正準備倒車離開，沒想到卻遭到後方衝出的轎車直接撞上，車尾被撞爛，還破了一個洞，所幸車主沒有生命危險，而肇事駕駛事後竟然逃離現場，目前警方已經鎖定身份，將通知他到案說明。一輛黃色休旅車橫在馬路上，正準備倒車往前開，沒想到下一秒，後方突然衝出一輛車，直接撞上休旅車的車尾，連停在一旁的車輛都慘遭波及，畫面怵目驚心，肇事車輛的保險桿及車牌受到巨大撞擊力道衝擊斷裂，就這樣孤伶伶地躺在地上，因為釀禍的龔姓駕駛，事後竟然開著車逃離現場。這起車禍發生在昨日晚上10點多，彰化員林市的育英路上，挨撞的黃車駕駛人已經送往醫院治療，彰化縣消防局員林分隊救護人員說：「患者他是意識清楚，生命徵象穩定，他表示他脖子有一些疼痛，我們救護人員予以頸椎固定。」彰化縣交通警察隊員林分隊長余政忠說：「該不明車輛肇事後逃逸，目前警方已鎖定車主，並通知到案說明。」被撞的黃色休旅車車尾被撞爛，車殼也完全裂開，還破了一個洞，這一撞也讓車主身體受傷之餘心也跟著痛，因為根據了解，這是他才剛買來的中古車，雖然車齡10年但要價破百萬，沒想到卻被人暴衝撞壞，至於肇事男子警方已經鎖定身分，詳細的事發原因與肇責，警方還要調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前
LIVE／還在燒！香港宏福苑27樓又有火苗竄出 雲梯車升空灌救
即時中心／林韋慈報導香港新界大埔昨（26）日宏福苑大火已持續20個小時，但火勢仍未完全控制；死亡人數已更新為44人、279人失聯，一名消防員已殉職。相關單位在建築外發現不防火裝修材料，懷疑就是這些材料讓火勢迅速蔓延；3名建築公司的高層已經涉誤殺被捕。民視 ・ 18 小時前
2025全台聖誕節活動市集總整理 新北耶誕城、華泰名品城、LaLaport南港...歡慶聖誕美拍打卡點一次看！（不斷更新）
聖誕節即將到來，想好要怎麼度過這個浪漫的節日嗎？全台有許多聖誕節活動、聖誕樹、聖誕市集、聖誕點燈等，洋溢濃濃的耶誕氣氛，沉浸在繽紛又浪漫的節慶氛圍中，快來開啟今年最難忘的聖誕旅程吧！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
勞保月領、一次領後重返職場，當心「假退休真工作」觸法！二度就業SOP：4步驟保障權益不踩紅線
台灣高齡化加速，許多勞工領取勞保老年給付後，選擇重返職場，開啟第二段職涯。但要注意，許多人常誤會勞工退休金、老年給付的差異，兩者傻傻搞不清楚：俗稱「勞退、退休金、勞工退休金」指的是每月提6％的勞工專用戶頭內的錢；而老年給付才是大家熟知的勞保月領、勞保一次領。不僅如此，退休後若有再就業的計畫，其中有不少「眉角」，不僅薪水、心理狀態的落差，稍不留神還可能踩到法律紅線！如何保住應有的權益，又不違反勞基法，以下四大重點，幫你一次搞懂：幸福熟齡 ・ 1 天前