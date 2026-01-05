文化總會春節節目 連莊主持吳姍儒會連生第3胎嗎？

吳姍儒會連生第3胎嗎，她求饒了/記者倪有純攝

吳姍儒連莊主持，開心向讀者拜年。記者倪有純攝

記者 文化總會製作、三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026WE ARE 我們的除夕夜》(下稱《WEARE》),今(5)日舉辦錄前記者會,今日記者會中男團ARKis及女團HUR+二團也帶來精采表演，先展現演出實力。 ARKis一看到苗可麗就笑說前幾天才看過她罵人影片，現場還拜託可不可以罵一下，前輩只好滿足一下這些小鮮肉。主持人吳姍儒Sandy再度為除夕特別節目站台，談到每年除夕夜會被關心的話題，她忍不住笑說：「大家第一句都會問我有沒有懷孕。」她回顧，第一年主持生了第一個、第二年主持生了第二個，現在剩2 天錄影，怎麼生？「但短期內真的不會再生了，太累了！」直言目前生活被孩子切得零零碎碎，時間完全不屬於自己。 不過談到省錢撇步，她可是自信滿滿，開心的說個不停。

今年苗可麗、ARKis、HUR+,以及連續四年擔綱主持的吳姍儒Sandy一同亮相,文化總會也預告,今年節目共規劃10個主題單元、32組藝人、47位運動選手與超過過600位青年學子,從音樂、綜藝到跨界演出,陪伴觀眾一路守歲新年,保證精彩得連轉台的機會都沒有!

WE ARE 致力打造9歲到99歲都有共鳴的節目內容,從設計、文化到娛樂層面,持續挑戰大型除夕節目的可能性·文總強調(WEARE》的每一段演出皆為節目量身打造,讓不同世代、不同背背景的觀眾,都能在除夕夜找到屬於自己的共鳴,也讓表演不只是被放在同一個舞台上的「拼盤式」呈現,而是真正為「這一夜」而存在。

節目開場規劃氣勢磅礴的台灣饒舌與金曲歌后黃妃夢幻共演,美麗本人擔任開場嘉賓串聯段落節奏,卜學亮、阿跨面、草屯囝仔接力登台,為除夕夜揭開最熱鬧的序幕。隨後找來黃金搭檔許效舜、苗可麗,打造僅此一場的「綜藝夜總會」,並邀請羅時豐、孫淑媚、李千娜強勢助陣,重現經典綜藝的歡樂氛圍;緊接著帶領觀眾走進回憶漩渦「玉女時代」,由方季惟、陳明真兩大玉女掌門人領銜演出,喚起跨世代的青春記憶。

去年觀眾最愛的KTV段落,今年再度回歸,由李聖傑、艾薇、柏霖PoLin、閻連獻上男女對唱金曲,讓全家人在年夜飯後一起開嗓高歌。每的國際共演,則邀請首次登上《WEARE》舞台的徐懷鈺,攜手日帶來跨世代、跨樂種的華麗演出;畢書盡、邱鋒澤、黃偉晉、黃合島嶼四季變換與紙雕藝術等視覺設計,與交響樂團共同譜出福爾闊之美。

外,Marz23將帶領橫掃各項國際賽事冠軍的台灣運動小將帥氣登民的歡呼與喝采;AKB48TeamTP:ARKis HUR+VERA..不熱舞,更要從80年代跳到現代,將除夕夜變成我們當年最熟悉的「舞曲大帝國」;演唱《火影忍者》主題曲的日本樂團 FLOW·也將與icyball冰球樂團帶來熱血沸騰的國際共演;節目尾聲,魏如萱化身深夜DJ,以「心情點播」的方式·陪伴電視機前的觀眾迎向嶄新的一年。

春節特別節目《2026 WEARE我們的除夕夜》將於2月16日晚間8時播出至翌日0時,播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、公視台語台、中華電信MOD·HamiVideo、LINE TODAY·文總YouTube等平台:國際影音平台TaiwanPlus 也將同步以英語字幕向全世界觀眾播送,詳細資訊請關注文化 總會Facebook、Instagram粉絲專頁。