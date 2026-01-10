文化總會製作 春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》節目規模再升級

【警政時報 司徒／臺北報導】由文化總會製作，三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》（以下簡稱《WE ARE》），今（10）日於台北流行音樂中心熱鬧開錄。今年節目規模再升級，集結 10 大主題單元、32 組藝人、47 位運動選手與超過 600 位青年學子，從音樂、綜藝到跨界演出一次到位，橫跨不同世代，將從2月16日除夕晚間 8 點起，陪伴觀眾一路守歲迎新年。

《2026 WE ARE 我們的除夕夜》主持人由吳姍儒Sandy擔任。(圖/文總 提供)

其中最「道地」、最有笑點的單元，非《WE ARE綜藝夜總會》莫屬。今年再度推出加強版，由許效舜、苗可麗聯手坐鎮，兩人憑藉多年累積的喜劇現場功力，妙語如珠、即興互動不斷，成功串起整段演出節奏，笑聲幾乎沒停過。這段除夕大秀融合「賀歲喜氣」與「台味歌廳文化」，讓觀眾彷彿一秒走進 70、80 年代熱鬧非凡的歌廳現場。歌唱陣容同樣誠意滿滿，邀請到三位實力派歌手輪番登台，包括在金鐘獎舞台表現驚豔的羅時豐、戲劇與歌唱雙棲的孫淑媚，以及能歌善舞、舞台魅力十足的李千娜。每一段演出皆為藝人量身打造，搭配專業舞蹈團隊共同演出，歌、舞、秀一次到位，舞台張力爆表。

《WE ARE綜藝夜總會》由許效舜、苗可麗聯手，羅時豐、孫淑媚、李千娜共同帶來精彩的演出。(圖/文總 提供)

《WE ARE綜藝夜總會》主題不只唱經典、拚歌藝，更加入訪談、即興互動與喜劇橋段，讓整場演出充滿人情味與年節熱鬧感，也成功把「除夕夜一定要全家一起看」的氛圍拉到最滿，成為今年《WE ARE》最具娛樂感、最容易讓人邊看邊笑的亮點單元。

苗可麗與許效舜一登場便互虧鬥嘴，迅速炒熱現場氣氛，合唱〈雙人枕頭〉掀起首波高潮。隨後羅時豐接力登台，連唱兩首、魅力全開，還被許效舜笑虧「馬年卻一直叫牛唱歌」。去年因金鐘表演成為「流量王」的他，羅時豐人氣持續攀升，變成「六塊肌歐巴」，成功吸引大量年輕觀眾，他也自嘲走老運、宛如有福報。接著台語金曲環節接連登場，李千娜穿著水鑽流蘇短裙性感演唱〈心花開〉，羅時豐、孫淑媚與苗可麗合唱〈海波浪〉引爆全場；孫淑媚更帶舞群演出〈心愛的別走〉，最後以五人大合唱〈無言的結局〉完美收尾。

島嶼交響四季（畢書盡Ｘ黃偉晉Ｘ邱鋒澤Ｘ黃霆睿）。(圖/文總 提供)

苗可麗、李千娜、許效舜三人過年齊聚，互動自然又溫馨。許效舜笑稱過年身邊有「兩大女神」，也誇李千娜身材與健康狀態維持得極好，三人展現私下好交情，氣氛輕鬆歡樂。聊到過年紅包與生活觀，許效舜分享自己紅包金額超過六位數，認為該給晚輩養成儲蓄習慣，「該花的時候也要捨得花，但要懂得存」，強調要建立好的生活與用錢模式；他也感性表示，金錢只是緣份的盈餘，家人與健康才是不可逆、錯過就不再。許效舜在訪問中也大談馬年運勢，他大方分享自己的守財偏方，是把財神爺請回家；苗可麗則說會在門口放紅包袋，會把紅包袋口朝家裡代表守財。三人談及各自的過年與除夕計畫，皆選擇陪伴家人，許效舜說因為長輩都不在了，除夕夜將陪老婆回家過年；苗可麗更分享對生死與陪伴的體悟，直言歷經家人離開後，更懂得珍惜當下，「沒有人會等你，下一刻不一定還在」，一席話讓現場多了份溫暖與省思。

