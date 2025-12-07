文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

國際學生在校園有各種發展資源支持，但需適應陌生的制度、不同的價值觀和學習節奏。（記者啟鉻／攝影）

許多華人新移民家庭遠渡重洋來到美國，孩子踏入當地小學、中學或高中，往往面臨人生中的一場全新挑戰。從語言環境到學習方式，從師生互動到課堂文化，許多在家鄉養成的習慣與規範，常常無法適用美國校園。面對陌生制度、不同的價值觀與截然不同的學習節奏，孩子們容易感到茫然、緊張甚至挫折。如何協助他們盡快適應、建立自信，展開全新的校園生活，成了華人新移民家長高度關注的話題。

日前，內陸學區一所中學發生一起典型案例：一名剛入學的華人新移民學生因在教室裡「畫畫」被同學舉報。校方看到畫面後大吃一驚，立即通知家長。原來，孩子畫的是一把手槍。這名新生對校園環境不熟悉，下課時同學都到外面活動，他獨自在教室畫畫。由於他在中國時就喜歡「玩槍」，常與夥伴玩槍戰遊戲，便習慣性地在本子上畫出槍枝。一名其他族裔學生看到後覺得可疑，立刻向老師反映，校方便啟動標準程序、緊急約談家長，以排除潛在風險。

其實，華人新移民子弟剛踏入美國校園時，往往會遭遇各種文化落差。奇諾谷華人聯盟主席、家長趙桂楓指出，中美文化差異巨大，在中國被視為「小動作」的事情，在美國可能引發嚴重誤會。例如孩子好奇地摸黑人同學的卷髮、或不經意碰觸同學身體某部位；若未經同意，在美國可能被視為冒犯甚至騷擾。另外，出口成「髒」或以中國式玩笑方式罵人，在美國校園也屬禁忌，有的新生甚至因此面臨停學處分。

爭公平 家長別急道歉

她也提醒，華人家長常因傳統觀念影響，一旦孩子犯錯就急於向校方道歉、全盤承擔責任，但這反而可能對孩子不利。「家長應先弄清事情經過，再與學校溝通，而不是一味認錯。」她舉例，有一次華裔學生與白人同學發生口角，雙方家長到校後，華人家長不斷表示「是我們不對」，而白人家長則反問校方「學校是否有疏失、監督是否不足」。最後原本該同等處理的雙方，華人孩子卻因家長的立場顯得更被動而面臨較嚴厲的處分。她認為，華人家長對校方權威過度順從，往往忽略為孩子爭取公平的空間。

語言是新移民孩子面臨的首要難題。縱使學區普遍提供ESL課程，孩子仍需時間適應美式英語發音、語速與社交慣用語。學生小劉分享，他在中國學英語主要是為考試，真正處在全英文環境時就變得畏縮，擔心說錯被笑，只敢用單字加手勢溝通。

高中生陳沐陽則表示，美國校園的學生社交比學業更具挑戰性。「同學來自世界各地，一定不能有歧視態度。」她說，在美國校園，嘲笑或模仿他人族裔特徵，如口音、動作，是極為敏感的行為。

奇諾谷博文學院院長Jackie Zhu也提醒，跨文化互動中容易出現誤會。例如兩名平時關係良好的華人女同學，因小事爭執，其中一人竟向校方投訴遭到「性騷擾」。她強調，華人學生必須理解美國對身體界線非常重視，不論男女都不可隨意觸碰同學身體。

莫動手 管教孩子要耐心

她也提到，華人男生較為內向，有時受到其他族裔學生挑釁便脫口而出：「你再欺負我，我就打死你！」然而在美國，這類威脅字眼會被視為重大安全隱患，可能導致嚴重紀律處分。

Jackie Zhu進一步指出，美國對家庭暴力與兒童保護極為重視，家長在管教時必須謹慎。有位華人母親因擔心女兒上學遲到，用手「推了一下」她，結果老師注意到孩子情緒低落詢問原因後，學校介入調查，最終母親竟遭到三年不得接觸女兒的限制令。這例子震驚許多家長，也提醒華人家庭務必了解美國相關法律。

Ayala高中教師郭琳提醒華人新移民家長，要注意閱讀學校在網站上公布的學生守則，勿要覺得子女上學就萬事大吉了，認為所有關於子女在校園活動情況就不用去了解和關心了，這是一個常常發生在新移民家長群體中的大誤解。

