文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾
許多華人新移民家庭遠渡重洋來到美國，孩子踏入當地小學、中學或高中，往往面臨人生中的一場全新挑戰。從語言環境到學習方式，從師生互動到課堂文化，許多在家鄉養成的習慣與規範，常常無法適用美國校園。面對陌生制度、不同的價值觀與截然不同的學習節奏，孩子們容易感到茫然、緊張甚至挫折。如何協助他們盡快適應、建立自信，展開全新的校園生活，成了華人新移民家長高度關注的話題。
日前，內陸學區一所中學發生一起典型案例：一名剛入學的華人新移民學生因在教室裡「畫畫」被同學舉報。校方看到畫面後大吃一驚，立即通知家長。原來，孩子畫的是一把手槍。這名新生對校園環境不熟悉，下課時同學都到外面活動，他獨自在教室畫畫。由於他在中國時就喜歡「玩槍」，常與夥伴玩槍戰遊戲，便習慣性地在本子上畫出槍枝。一名其他族裔學生看到後覺得可疑，立刻向老師反映，校方便啟動標準程序、緊急約談家長，以排除潛在風險。
其實，華人新移民子弟剛踏入美國校園時，往往會遭遇各種文化落差。奇諾谷華人聯盟主席、家長趙桂楓指出，中美文化差異巨大，在中國被視為「小動作」的事情，在美國可能引發嚴重誤會。例如孩子好奇地摸黑人同學的卷髮、或不經意碰觸同學身體某部位；若未經同意，在美國可能被視為冒犯甚至騷擾。另外，出口成「髒」或以中國式玩笑方式罵人，在美國校園也屬禁忌，有的新生甚至因此面臨停學處分。
爭公平 家長別急道歉
她也提醒，華人家長常因傳統觀念影響，一旦孩子犯錯就急於向校方道歉、全盤承擔責任，但這反而可能對孩子不利。「家長應先弄清事情經過，再與學校溝通，而不是一味認錯。」她舉例，有一次華裔學生與白人同學發生口角，雙方家長到校後，華人家長不斷表示「是我們不對」，而白人家長則反問校方「學校是否有疏失、監督是否不足」。最後原本該同等處理的雙方，華人孩子卻因家長的立場顯得更被動而面臨較嚴厲的處分。她認為，華人家長對校方權威過度順從，往往忽略為孩子爭取公平的空間。
語言是新移民孩子面臨的首要難題。縱使學區普遍提供ESL課程，孩子仍需時間適應美式英語發音、語速與社交慣用語。學生小劉分享，他在中國學英語主要是為考試，真正處在全英文環境時就變得畏縮，擔心說錯被笑，只敢用單字加手勢溝通。
高中生陳沐陽則表示，美國校園的學生社交比學業更具挑戰性。「同學來自世界各地，一定不能有歧視態度。」她說，在美國校園，嘲笑或模仿他人族裔特徵，如口音、動作，是極為敏感的行為。
奇諾谷博文學院院長Jackie Zhu也提醒，跨文化互動中容易出現誤會。例如兩名平時關係良好的華人女同學，因小事爭執，其中一人竟向校方投訴遭到「性騷擾」。她強調，華人學生必須理解美國對身體界線非常重視，不論男女都不可隨意觸碰同學身體。
莫動手 管教孩子要耐心
她也提到，華人男生較為內向，有時受到其他族裔學生挑釁便脫口而出：「你再欺負我，我就打死你！」然而在美國，這類威脅字眼會被視為重大安全隱患，可能導致嚴重紀律處分。
Jackie Zhu進一步指出，美國對家庭暴力與兒童保護極為重視，家長在管教時必須謹慎。有位華人母親因擔心女兒上學遲到，用手「推了一下」她，結果老師注意到孩子情緒低落詢問原因後，學校介入調查，最終母親竟遭到三年不得接觸女兒的限制令。這例子震驚許多家長，也提醒華人家庭務必了解美國相關法律。
Ayala高中教師郭琳提醒華人新移民家長，要注意閱讀學校在網站上公布的學生守則，勿要覺得子女上學就萬事大吉了，認為所有關於子女在校園活動情況就不用去了解和關心了，這是一個常常發生在新移民家長群體中的大誤解。
更多世界日報報導
林青霞香港豪宅遭不速之客入侵 狠下心喊「殺無赦」
退休後不再「大屋換小屋」 嬰兒潮世代留房給兒女當遺產
移除馬丁路德紀念日、六月節 新添川普生日免費入場國家公園
其他人也在看
兒涉恐嚇、毆打同儕 賴瑞隆被問「是否退出高雄初選」反應曝光！
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導立委賴瑞隆爭取代表民進黨參選高雄市長，不料其就讀2年級的8歲兒子被爆出在校毆打同儕，不僅在廁所堵女同學，更向對方嗆聲...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 215
離婚夫妻最佳典範！小禎同框李進良認了曾埋怨：分開絕非單方面問題
【緯來新聞網】以藝人小禎與整形醫師李進良儘管已於2020年結束13年的婚姻，但兩人分開後依舊維持密切緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
林志玲51歲生日！被愛子捧臉萌喊「媽媽卡哇伊」 甜到女神心融化
林志玲今（29日）歡慶51歲生日，月初出席活動受訪時，大方分享這5年投入家庭與育兒的轉變，坦言至今還沒有對3歲兒子發過脾氣，向來以高EQ著稱的她笑說，雖然許多情況確實會讓人忍不住想生氣，但每當情緒快上來，她都會提醒自己先停下來，並理解孩子「還在探索世界、學習溝通」，大人同樣也在學習，雙方需要一起找到對的頻率。中時新聞網 ・ 1 週前 ・ 13
兒子涉校園霸凌！賴瑞隆坦言「陪孩子時間不夠」：相當自責也非常抱歉
高雄一所國小爆出校園衝突事件，角逐綠營市長初選的民進黨立委賴瑞隆，其兒子遭指控施暴且至少3人受影響。賴瑞隆今（5）日親上火線說明，他對此表示相當自責也對此表達最大的歉意，不管是誰，動手就是不對。他也表示，平時花很多時間在政治工作上，但在教育、陪伴孩子上花的時間確實不夠，他會自我檢討。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
賴瑞隆兒疑校園霸凌 PTT深綠版主1行為火速遭撤職
賴瑞隆兒疑校園霸凌 PTT深綠版主1行為火速遭撤職EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 3
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 127
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 144
MLB》想要變強！哈波大膽接受血液透析療法 慘遭球迷嘲笑
費城人明星一壘手哈波（Bryce Harper）接受了某種透析療法，他在網路分享這是EBOO（體外血液加氧與臭氧治療），「把你全身三分之一的血液抽出，以臭氧處理裝置過濾之後，再把血液送回你的身體。」中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 2
NBA／前湖人中鋒坎貝爾驚傳逝世！離奇死因曝光
NBA／前湖人中鋒坎貝爾驚傳逝世！離奇死因曝光EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 5
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 95
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 15
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 2
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 12 小時前 ・ 133
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 35
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 7
台北一處景點成日本高中生最愛 畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛
台北一直是國際旅人造訪台灣的首選城市，無論是台北101的摩天身影，還是西門町的潮流魅力，都匯聚了來自世界各地的觀光客。不過，最近有網友在大稻埕區見證一股意想不到的熱潮，不少日本遊客造訪霞海城隍廟，其中不乏青春洋溢的高中生。即使細雨綿綿，學生們依舊撐傘排隊，只體驗月老的靈驗。這番景象讓原PO大感意外，原來霞海城隍廟已經晉升為日本高中畢旅的超人氣景點，這篇分享迅速引爆1.8萬人點閱、熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 28
愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」 血糖高峰竟降30%
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
飛機選「商務艙」不只空間大！網讚優點一大堆：搭過就回不去了
搭乘飛機時，有經濟艙、豪經艙、商務艙、頭等艙可以選擇，有網友很好奇為什麼要多花錢搭比較貴的商務艙，不就是位置空間比較大嗎？如果把錢省下來，在旅行的過程中花掉，例如改住五星級酒店不是更好嗎？原PO在PTT八卦板發文，釣出一堆搭乘過商務艙的網友現身說法，說搭商務艙不只是空間大，還有許多其他的優點。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 8
入冬最強東北季風要來了！「這天」最低溫恐降到14.4度
即時中心／徐子為報導氣象署表示，明（7）日各地天氣多雲到晴，不過未來一週將有2波東北季風報到。8、9日鋒面增強，宜蘭、大台北山區、基隆北海岸等區域需防大雨，預計13日會有第2波東北季風來襲並降溫，不排除屆時氣溫達「大陸冷氣團」強度。民視 ・ 13 小時前 ・ 1