文化街畫標線 外攤抗議斷生計

桃園市經濟發展局決定整頓南門市場前的文化街，5日至8日在文化街畫設標線、人行道、停車格。（賴佑維攝）

桃園市經濟-發展局整頓南門市場周邊，文化街攤商抗議，指沒留給他們空間，無法做生意。（賴佑維攝）

桃園市桃園區南門市場前文化街因攤販長期違規占用道路及汽機車違停，周邊交通壅塞，行人通行空間受限，桃園市經濟發展局啟動道路標線調整作業，畫設標線、人行道、停車格，近百名攤商5日抗議，指市府沒有溝通影響生計。

南門市場11月初火警，市府近日拆除受損結構，也因外圍攤商長期占用道路，經發局決定整頓交通。交通局說明，5日下午1時至8日下午5時止，文化街進行道路標線畫設工程，工程內容包括標線、停車格及人行道等通行動線調整。

不過攤商擔心畫線後會影響生意，沒有空間擺攤，近百名攤商5日在南門市場抗議，沈姓攤商說，自己在市場生活40多年，市府沒有商量就施工，應該要給大家生活的空間。攤商提到，擺攤的人都有年紀，整頓交通是好事，但也要顧及大家生計。攤商也說，市府4日貼公告稱要施工，5日就派人畫線，此舉太過倉促，大家未來不知道怎麼做生意。攤商抱怨自己要生存，家中的生計都在肩膀上，政府一改以前的作法是一意孤行。

經發局則說，將全面盤點南門市場周邊可行空間，盡可能增設合法攤位區，提供攤販安全、穩定且整潔的營業場所，逐步取代過去違規占用道路的經營型態。經發局強調，標線工程是改善的第一步，未來會持續與攤商、居民及市場自治組織溝通協調，打造更完善的南門市場周邊環境。

雖然市場外圍攤商不滿畫設標線，但內部攤商則認同市府作法，有內攤說，過去南門市場外圍交通混亂，市府早就該整頓，此次發生火警大家都不樂見，但市府利用機會一併改善周邊環境，希望要堅持到底。