文化衝擊！台人抱怨「年終僅1個月」 韓網紅震驚：只有午餐肉禮盒

生活中心／張尚辰報導

韓國網紅秀鎬表示，在韓國，大多數公司並沒有年終獎金。（示意圖／資料照）

在農曆新年前，上班族最期待的莫過於能領到年終獎金。近日，一名韓國網紅表示，聽到朋友抱怨年終獎金只有一個月薪水，讓他相當震驚，因為在韓國，多數公司並不會發放年終獎金，且只會收到午餐肉禮盒，直呼「真的受到巨大的文化衝擊」。貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

韓國網紅秀鎬昨（21）日在Threads發文指出，一名台灣朋友向他抱怨今年的年終獎金只有一個月薪水，他起初還以為對方在開玩笑，因為在韓國，只有少數大型企業會發放年終獎金，一般人通常只會收到午餐肉禮盒。

秀鎬表示，當他得知台灣公司普遍會發放年終獎金時，不禁感受到巨大的文化衝擊，因此發文詢問網友，「你們真的會拿到好幾個月的獎金嗎？」

貼文發出後，不少網友紛紛留言，「連公務人員都有喔，1.5個月之類的」、「在台灣沒有年終的公司沒有人會想待」、「公司送我午餐肉，就會是最後一次看到我了」、「勞基法沒有規定一定要給，但許多公司都有發」。

此外，也有在韓國工作的網友分享，「我們韓國公司有年終耶，而且我們只是一般鄉下廣告公司」、「我是韓國人，我以前在韓國上班的公司不是大公司，但每年也有年終獎金，至少會給一、兩個月的薪水」、「但是韓國員工離職，工作滿一年會有一個月的退職金」。

