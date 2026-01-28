文化觀光國際論壇 探港灣城市新想像

專題演講「從都市再生到城市觀光」對談環節。（基隆市文化觀光局提供）

記者吳翊慈∕基隆報導

文觀局籌備「流動的港口‧世界的基隆─四百年的歷史與展望」系列活動，透過多元策辦形式，邀請民眾一同回望港都深厚的歷史底蘊，並思索未來發展方向。二十七日下午於信義國小展演廳舉辦「文化觀光國際論壇」，集結台灣與國際文化工作者、專家學者及在地文史團隊，以文化觀光為起點探討港口城市的文化理解與多重可能性。

此次論壇以基隆為核心，規劃兩場專題演講與兩場專家論壇，邀請不同領域的引言人、講者及與談人，從城市紋理、街區共創、文化路徑等面向切入，分享文化觀察、理解與實踐經驗，逐層剖析港灣城市的歷史脈絡與當代挑戰；並延伸至都市再生、城市觀光，以及城市記憶如何與未來發展相互連結，提供多元且具啟發性的觀點。

廣告 廣告

文觀局長江亭玫表示，此次國際論壇內容多元、議題深刻，匯聚來自各方的專家學者與文化從業人員。其中，來自韓國海洋大學建築與海洋空間系的教授Kwang-Suek Oh來台參與，為論壇注入國際視野，與國內講者交流港口城市的空間發展與文化想像。

江亭玫指出，此場論壇不僅是學術與實務經驗交流的平台，更是一場關於城市定位與未來可能性的深度對話。透過重新聚焦港灣城市歷史流轉與人文薈萃，匯聚地方與國際的智慧與經驗，以文化作為引擎，為基隆共構邁向下一個四百年的發展動能。