文化觀光論壇探討港口城市的文化理解與多重可能性

基隆市文化觀光局2025年起積極籌備，以「流動的港口世界的基隆│400年的歷史與展望」為題，透過一系列活動策辦，邀請市民朋友共同回望深厚的歷史底蘊，日昨下午在信義國小展演廳，舉辦文化觀光國際論壇，集結臺灣與國際的文化工作者、專家學者、在地文史團隊等，以文化觀光為起點，共同探討港口城市的文化理解與多重可能性。

這場論壇以基隆為核心，搭配不同領域的引言人、與談人與講者，切入城市紋理、街區共創、文化路徑等文化觀察、理解與實踐，層層析論，帶出都市再生、城市觀光、連結城市記憶與未來發展的展望。文化觀光局局長江亭玫表示，這場論壇，不僅是學術、實際經驗交流的平台，更是一場探索城市定位、未來可能性的轉譯，透過重新聚焦港灣城市歷史脈絡發展的流轉、箇中的人文薈萃，期盼藉這論壇，聚攏地方與國際的精華導入，以文化為引擎，成為共構展望下一個400年的動能。