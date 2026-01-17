文化訪問團春節亞洲團行前公演 臺灣特技團22日員林演藝廳演出

社會中心／王毓珺 郭文海 台北報導1219隨機恐怖攻擊，因為「張文」犯案後墜樓身亡，不起訴偵結！檢方下午召開記者會，針對案情做出說明，從搜索的正舉顯示，張文最早在2023年就有犯意，隨後開始不停蒐集鄭捷隨機殺人案件的相關訊息，也會去查世界各國的犯罪案件，更誇張的是，他在北車犯案後，逃跑變裝的過程，還搜尋有沒有自己的新聞。穿著全身黑，走上誠品南西店頂樓的男子，就是在1219犯下隨機恐怖攻擊事件的張文，只見他迅速脫下手套、戰術背心、眼鏡等物品，但隨著張文跨過圍欄墜樓，整起案件以不起訴偵結。台北地檢署主任檢察官 曾揚嶺：「被告(張文)的一個四肢，身體以及手掌，並沒有抵抗的一個刮擦，防禦傷的骨折傷勢。」張文墜樓非意外! 北車犯案後逃跑變裝還搜尋新聞（圖／民視新聞）由於張文身亡，最重要的犯罪動機，少了一塊拼圖，檢警為了還原，首度委請犯罪學專家進行鑑定，同時也透過3D雷射，重建犯罪現場，警方更是出動600人，調閱3000支監視器，發現張文11月17號，在台北車站內場勘時，使用平板，透過一針針分析手勢，破解密碼，張文的"殺人計畫書"也才曝光。台北市刑大大隊長 盧俊宏：「我們經過好多同仁分析這個影像，發現我們也解碼，他(張文)的密碼密碼，還有手勢，手勢破解密碼。」檢警訪查143人，調閱張文通聯紀錄，認為他個性內向、壓抑，且金錢來源大多是媽媽匯款，沒有境外資金，研判是孤狼式犯案，早在2023年8月，張文把帳戶內的錢全部領出，12月創建金錢規劃檔案，隔年6月開始搜尋鄭捷隨機殺人案，並於2025年1月決定犯案手法，9月嘗試自製汽油彈，並存取多張"越南屠夫"分屍兇殺案照，10月寫下縝密的計畫書。張文墜樓非意外! 北車犯案後逃跑變裝還搜尋新聞（圖／民視新聞）台北地檢署主任檢察官 曾揚嶺：「(張文)犯罪本身，視同向社會表達，宣告自身存在的表達式犯罪。」誇張的是，張文在北車犯案後，竟然還搜尋自己的新聞，看是否有引起社會關注，而計劃書的最後，並沒有逃脫再犯的具體安排，他也只留下1434元，沒有預留後路，但真正的犯案目的，也隨著張文的死亡一起消失。原文出處：張文墜樓非意外 北車犯案後逃跑變裝還搜尋新聞 更多民視新聞報導1219攻擊事件還沒滿月! 婦搭捷運揚言"殺人"驚動車廂憂北捷攻擊再上演! 女穿"戰術裝"上街民眾嚇壞北捷攻擊案張文獲不起訴 北檢曝「犯罪動機」

民視影音 ・ 1 天前 ・ 1