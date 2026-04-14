文化走讀 遺失在城市中的珠寶：探索寶珠溝的時光流域

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高雄市立圖書館寶珠分館4月12日(週日)上午舉辦「文化走讀之旅—遺失在城市中的珠寶：探索寶珠溝的時光流域」導覽活動，邀請民眾走入城市紋理之中，循著寶珠溝的流向，展開一場結合歷史、人文與自然景觀的深度踏查。本次活動自大港福德祠啟程，沿途行經十全滯洪池、高雄果菜市場與寶珠溝福德宮，最終抵達義永寺，透過專業導覽，串聯起一段段被時間沖刷卻未曾消失的在地記憶。

本次活動由鳳山文化協會理事長鄭敏聰老師自大港福德祠啟程，沿途行經十全滯洪池、高雄果菜市場與寶珠溝福德宮，最終抵達義永寺，透過專業導覽，串聯起一段段被時間沖刷卻未曾消失的在地記憶。

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寶珠溝為愛河重要支流之一，昔日水質清澈，波光粼粼如珠寶閃耀，因此得名。早期肩負農業灌溉功能，滋養周邊農田與聚落發展，是高雄由農村邁向城市的重要命脈。隨著都市快速發展，其功能逐漸轉型為排水與防洪系統，歷經整治與水岸景觀營造，如今已蛻變為兼具生態與休憩價值的親水廊道。走讀過程中，導覽講師透過沿線建築、信仰據點與地景變化，帶領民眾理解寶珠溝如何映照不同時代的生活樣貌與城市演進。

活動中亦深入介紹地方信仰與聚落文化的演變。例如，大港福德祠承載著早期移民落腳開墾的歷史記憶，而寶珠溝福德宮則與在地水域息息相關，展現居民與自然環境共存的智慧。終點義永寺則以其獨特建築風格吸引目光，並持續投入文化保存與數位典藏，讓傳統信仰在當代以嶄新形式延續，成為地方文化的重要載體。

參與活動15位民眾表示，透過實地走訪與專業解說，重新認識日常生活中的街區風景，發現熟悉的環境背後蘊藏著豐富的歷史脈絡與文化故事，收穫良多。寶珠分館表示，未來將持續規劃多元主題的走讀活動，帶領民眾以不同視角探索城市，深化對在地文化的理解與認同，另一場相關走讀活動「水脈相連—寶珠溝與愛河的生態交融」於4月26日舉行，歡迎民眾踴躍關注與參與。

撰文、攝影／高雄市立圖書館寶珠分館