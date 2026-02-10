文化轉譯者 嘉義智選假日酒店兼顧商務往來與旅遊住宿需求 大中華記協參訪

（記者林富貴／嘉義報導）大中華記者友好交流協會於10日下午前往嘉義智選假日酒店參訪，受到陳清棟董事長、張芸愷總經理、嘉義縣旅館商業同業公會理事長陳家宥盛情接待。

圖／大中華記者友好交流協會、嘉義智選假日酒店提供。

嘉義智選假日酒店隸屬於洲際酒店集團（IHG Hotels & Resorts），為嘉義市具國際品牌規模的商務與旅遊型飯店之一。酒店座落於嘉義市交通樞紐，鄰近市中心與主要幹道，兼顧商務往來與旅遊住宿需求。

而嘉義智選假日酒店以「建立真實的情感連結」為品牌核心價值，提供舒適客房、完善早餐服務與實用公共空間；同時積極將飯店角色從單純旅宿，延伸為文化交流的平台，讓旅人在入住過程中，自然認識嘉義的城市底蘊與生活風景。

圖／大中華記者友好交流協會、嘉義智選假日酒店提供。

嘉義智選假日酒店近年積極與在地文化單位合作，將嘉義具代表性的傳統工藝與城市記憶引入飯店公共空間，讓藝術走出博物館、融入旅宿日常。年前攜手文化單位推動「交趾陶藝術延伸展」，精選具嘉義城市意象的作品於飯店一樓公共空間展出，展期至 228 假期。旅客在辦理入住或短暫休憩之餘，即能近距離欣賞交趾陶工藝之美。這樣的合作不僅為藝術家提供更多元的展示舞台，也讓飯店成為文化被看見、被記住的重要場域。

該飯店期望透過跨界合作，扮演「文化轉譯者」的角色，將在地藝術轉化為旅客容易親近的體驗，進一步深化嘉義作為文化城市的形象。

圖／大中華記者友好交流協會、嘉義智選假日酒店提供。

嘉義智選假日酒店自開幕以來，已深耕嘉義六年有餘，服務來自國內外的商務與旅遊客群。隸屬的洲際酒店集團成立於 1946 年，是全球具代表性的國際酒店集團之一，旗下品牌遍佈全球超過百個國家與地區。

該酒店秉持「以旅客為核心」的經營理念，把每一分資源用在旅客真正需要的地方；同時也承襲洲際酒店集團「True Hospitality 以善為本、以誠待客」的使命精神，日常營運不只關注服務品質，更希望為員工、顧客、社區以及環境帶來實際而正向的改變，讓飯店成為城市中溫暖而可靠的存在。

圖／大中華記者友好交流協會、嘉義智選假日酒店提供。

除了符合國際品牌標準的住宿品質外，該酒店最大的特色在於與在地的深度連結與文化共融。在餐飲規劃上，飯店積極導入在地食材與品牌合作，早餐選用非籠飼雞蛋，並與在地農會及嘉義在地二代企業合作開發特色品項；24小時供應的咖啡則攜手台灣在地品牌路易莎，迎賓禮也選用嘉義知名烘焙品牌聖保羅，讓旅客從味覺就能感受到嘉義的日常風土。在空間設計上，公共空間與客房融入嘉義傳統工藝元素「剪粘」，並結合馬賽克與現代設計語彙，透過堆疊、平貼與材質轉譯的手法，讓傳統工藝以年輕、當代的形式呈現在旅店空間中，保留文化記憶，也展現城市的新樣貌。

此外，飯店亦規劃結合嘉義大學及在地社區（如公興社區、大溪社區等）的手作 DIY 體驗活動，邀請旅客實際參與創作，從互動中更深入理解嘉義的人文底蘊與社區故事。

未來，嘉義智選假日酒店將持續深化文化合作與在地連結，讓飯店成為嘉義文化被看見的重要節點。期待旅客想到嘉義，不只是想到住宿，而是想到一段結合文化、生活與城市記憶的完整旅程。

