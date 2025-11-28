文化遺產是火災元凶？香港惡火掀竹棚存廢爭議 居民憂港府轉移焦點

編譯林浩博／綜合報導

宏福苑大火奪走94條人命，為香港70多來最慘重的火災，當地的文化遺產「竹棚」卻也成了眾矢之的。外界懷疑竹子易燃，又容易隨時間而劣化，是引火的材料。但也有專家指出，竹子其實很耐燒。另外據警方的初步調查，不符合標準的保護網、防水布等物品，更可能是擴大火勢的元兇。

香港宏福苑大火，可見橘紅火勢延著棚架向上蔓延。（圖／翻攝自X平台 @transit_jam）

竹子其實耐燒

竹棚的使用歷史悠久，從距今約2000年前的中國漢朝，就有在用竹編的鷹架。時間快轉到現代，即使是香港高聳入雲的摩天大廈，比如匯豐銀行總部大樓，也是靠著竹棚由底層搭建上來。

不過，宏福苑大火的發生，又讓人質疑竹棚的安全性。香港理工大學副教授黃鑫炎（Xinyan Huang）接受CNN訪問，他就斬釘截鐵地表示：「竹子肯定是易燃材料。現在香港處於乾季，所以竹子起火的機會很高。一旦點燃，火勢就會迅速蔓延。」

黃鑫炎繼續指出，竹子是「垂直方向，所以火勢的蔓延無法阻擋」。

黃鑫炎說的言之有理，但香港網友並不信服，還有人親自點火燒竹子，證明竹子其實不易燃燒。

黃鑫炎的說法，不完全為學術同行所認同。德國伍珀塔爾大學（University of Wuppertal）的戈爾茨教授（Roland Goertz），本身是建築防火專業，他告訴《德國之聲》：「竹子本身耐火性不差，不是很容易燃燒。」

但戈爾茨也坦言，竹棚一旦燒起來，會由下往上延燒，而且高溫會致使竹節爆裂，許多燃燒的碎片會往外飛濺，成為新的火種。

香港建造業總工會理事長周思傑則認為，不論是金屬還是竹編的鷹架，都不易燃燒，關鍵是有無妥善管理，是否在鷹架放置太多易燃的雜物。黃鑫炎同樣表示：「起火原因並沒那麼關鍵，因為建築物本就被設計可應對隨機的火災事件。只不過，沒有建築是被設計能夠應對如此迅猛的火勢，如此快地在外牆蔓延，再燒向室內。」

政府模糊焦點

全球大多數地方都改用金屬鷹架，但竹棚的輕便與成本低廉，在狹窄壅擠的香港，依然更受到歡迎。據港媒《大公報》的報導，香港的建築工程，高達80%仍選用竹棚，只有20%使用金屬鷹架。港府的發展局於3月要求，往後公共工程至少50%比例用金屬鷹架，但也強調並未有淘汰竹棚的規劃。

不過，由於宏福苑大火，香港特首李家超27日在記者會宣布，發展局討論了以金屬鷹架取代竹棚的計畫。一些居民聽聞此消息，很擔心港府此舉是在轉移公眾注意力，讓大家不再關注火災的真正原因。

他們對此十分氣憤，香港前區議員巫堃泰接受英國《衛報》的訪問稱，事發前宏福苑的住戶，多個月來都在投訴建商的投機取巧行徑。去年宏福苑住戶向勞工處詢問，也只得到棚網只用於防止高處墜落、火災風險不高的敷衍答案。

宏福苑大火的真相能否水落石出，巫堃泰態度悲觀：「我不認為政府會啟動獨立委員會來調查。新冠疫情那時，他們沒這樣做。如果他們真這樣做，李家超就完了。」

香港的反貪腐單位已對宏福苑的維修工程啟動了調查。27日，香港警方拘捕了三名與維修承包商相關的人員。

