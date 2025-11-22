文化部人權藝術生活節即起至12/14 景美紀念園區登場
〔記者黃子暘／新北報導〕文化部國家人權博物館第6屆「人權藝術生活節」以「未竟之路：聲生不息的迴音」為主題，自即日起至12月14日，在新北市新店區的白色恐怖景美紀念園區登場。系列活動今(22)日開幕，文化部政務次長王時思指出，文化本身就是一種基本人權，文化部盼藉由多元藝術創作打造連結歷史記憶的交流平台，系列活動均為免費索票參加，持文化幣索票可獲小禮品，鼓勵青年踴躍參加。
王時思說，人權館是一個較沉重場域，背負過去的黑暗記憶，盼藉藝術力量讓大眾了解前輩(指政治受難者)的堅持，進而了解現在生活每一刻都是因為有前人的努力，也盼在大眾在觀展時記憶相關歷史，願凝視歷史與過去的傷痛，社會才會持續邁進、長出藝術的花朵，並獲得守護下一代幸福、自由的力量，人權、藝術無價，參與藝術文化，也是參與歷史。
國家人權博物館長洪世芳指出，系列活動由資深藝術工作者林宏璋擔任策展人，邀請20多個表演團隊，帶來音樂、舞蹈、歷史劇場、沉浸式戲劇等節目，並也規劃「台上街上：劉振祥的社會劇場檔案」視覺展，在當代民主環境裡再次詮釋歷史與記憶。
策展人林宏璋、協同策展人吳文翠表示，活動以「平等自由」為核心，通過藝術與政治的連通，讓曾受壓迫的群體轉為自由創作者，凸顯「觀看即勞動」的藝術政治；「未竟之路」是展演藝術的政治行動，讓被壓迫者訴說自己的故事，並以「社群參與」打破觀演界限，藉由「眾聲」思辨未來可能。
文化部指出，12月7日將於紀念園區禮堂舉行開幕音樂會「《眾生喧嘩》台灣複調的迴音」；系列活動免費索票，詳細內容與最新資訊可至ACCUPASS網站搜尋「2025人權藝術生活節」，以及藝術節官網和粉專。
更多自由時報報導
台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝
台灣首見！ 綠藤生技、歐萊德等14業者化粧品摻致癌「蘇丹紅」
尋找中獎人！7-8月千萬發票2張未領 消費地點看這裡
10萬呎高空飛彈射擊 張誠：中科院宣告準備好向世界「展示肌肉」
其他人也在看
魏哲家矽谷領羅伯特諾伊斯獎 獻給台積電團隊
（中央社記者張欣瑜聖荷西20日專電）台積電董事長暨總裁魏哲家今天在加州聖荷西獲頒羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）。他表示，這個獎項不僅是頒給他個人，他要獻給台積電團隊，能跟台積電眾多優秀夥伴一起共事，他感到非常榮幸。中央社 ・ 1 天前
馬太鞍堰塞湖光復災後 民團啟動聖誕送暖
（中央社記者吳欣紜台北22日電）馬太鞍堰塞湖溢流造成花蓮縣光復地區嚴重傷亡，民間團體投入中長期救助，今天啟動「送聖誕禮物到脆弱家庭」行動，以辦桌、祝福音樂會與聖誕禮物方式，將關懷帶到光復。中央社 ・ 9 小時前
95％縣市推動教育AI 教育部中小學生成式AI學習應用手冊年底出爐
AI時代來臨，黃昆輝教授教育基金會今（22）日舉辦「大AI時代的中小學教育革新：課程、教學與評量」政策研討會，基金會和台中教育大學校長郭伯臣、教授李政軒合作研究指出，約95％縣市已推動教育AI，其中約89％縣市認同有助於提升學習成效，95％縣市在學習扶助導入教育AI，94％認為有幫助。自由時報 ・ 10 小時前
中市外埔區馬鳴國小歡慶60週年 盧秀燕到場祝賀
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市外埔區馬鳴國小今(22)日舉辦「馬鳴六十歡迎校友回娘家」60週年校慶互傳媒 ・ 9 小時前
深化金融支持 助力小三通架起兩岸便捷橋梁
日前，在人民銀行福州開發區營管部與馬尾區台辦的共同指導下，民生銀行福州自貿片區分行為福州程泰船務有限公司授信2320萬元人民幣（約1.026億新臺幣），專項用於購置福馬「小三通」航線高速客船，首筆資金已於本（11）月順利投放。目前，福州馬尾———馬祖、福州黃岐———馬祖兩條福馬「小三通」航線每日安排二進二出，共計四個航次，已成為兩岸民眾便捷往來、深化經貿文化交流的重要通道。本次購置的新型高速客船設計先進，航速可達32節，載客量132人，並配備VIP客艙、智能航行系統及減搖裝置等設施，將有效提升旅客出行的舒適性與安全性。為推動企業降低融資成本，人民銀行福州開發區營管部同步指導民生銀行福州自貿片區分行協助企業申請科技創新和技術改造再貸款，並爭取設備更新中央財政每年1.5個百分 ...台灣新生報 ・ 5 小時前
挖子尾自然保留區迎冬候鳥潮 生態導覽開放預約
新北市八里區及淡水河出海口的挖子尾自然保留區進入秋冬時節，成為候鳥南遷的重要中繼站。新北市農業局提供預約生態導覽服務，由生態志工協助解說，讓民眾深入觀察鳥類活動，了解候鳥遷徙故事與棲地習性，同時欣賞挖子尾獨特的濕地生態景觀。中天新聞網 ・ 10 小時前
外送時薪下限最低工資1.25倍 工會籲勿轉嫁消費者
（中央社記者吳欣紜台北22日電）勞動部外送員專法草案明定，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍等，外送員工會今天表示可接受，也強調這比平台號稱外送員平均時薪低，不應再轉嫁消費者。中央社 ・ 10 小時前
大學教師評鑑變「集點」惡夢 教部：持續收集意見
（中央社記者陳至中台北22日電）大學的教師評鑑常被工會團體批判，尤其是私校教師常陷入「集點」惡夢，為滿足各項指標疲於奔命。教育部近期邀集相關團體代表討論，將持續收集意見，作為政策擬定參考。中央社 ・ 9 小時前
好閃！珠寶展「打卡送寶石」 6500萬紅寶石「鎮場」
好閃！珠寶展「打卡送寶石」 6500萬紅寶石「鎮場」EBC東森新聞 ・ 11 小時前
農試所130週年 陳駿季：公私協力拓國際高端市場
（中央社記者蘇木春台中22日電）農業部農業試驗所今天舉辦130週年所慶活動，農業部長陳駿季表示，將更重視公私協力，期盼加快將試驗成果落實到產業，試驗單位也要透過國際產業合作交流，讓農產品開拓國外高端市場。中央社 ・ 10 小時前
國際獅子會捐恩主公醫院千萬設備 卓冠廷促成「回饋地方鄉親」
即時中心／徐子為、黃彥翔報導國際獅子會今（22）日上午於新北美術館舉辦「2025-2026年度大型社會服務捐贈活動」，率領全區獅友結合健走、公益捐贈與藝文表演，活動總人次突破千人，回饋鄉里的捐贈總價值更超過千萬。民進黨籍新北市議員卓冠廷致詞時表示，很高興成為此次民間捐贈的推手之一。國際獅子會自今晨起，舉行公益健走與捐贈儀式，新北市長侯友宜、立委蘇巧慧、社會局長李美珍、恩主公醫院院長楊純豪、新北市議員卓冠廷、鶯歌區長曾明華及各級長官、民代等皆陸續與會。多方社福團體亦同步到場，以行動展現對在地醫療與公益服務的支持。徐淑真總監指出，因國際獅子會總會（LCIF）回撥款促成此次大型捐贈活動，盼匯聚獅友力量，推動智慧醫療、視力照護、糖尿病預防及冬季弱勢關懷等多項社會服務計畫，展現獅子會長年深耕社會的實踐力。本次活動由300B2區總監徐淑真率領全體獅友，以年度主題「真心奉獻、創新服務」為主提，以實際行動落實醫療與弱勢關懷。徐淑真總監表示︰「這不僅是一場捐贈，更是一場愛的行動。我們希望透過創新服務模式，讓資源真正走進需要的角落，讓每一份真心都能被看見」。徐淑真總監指出，今年捐贈內容涵蓋醫療、視力照護與弱勢關懷多重面向，其中捐贈三峽恩主公醫院的11台護理站自動備管機，將全面導入住院檢體條碼化流程，提升醫療安全與院內效率。活動同時啟動捐贈給「台灣惡視力協會的」視力設備巡迴車，將深入偏鄉提供視力檢查服務；此外，也由300B2區三多獅子會捐贈弱勢族群羽絨衣。從智慧醫療到偏鄉照護，再到弱勢支持，今年的社會服務以整合方式回應不同族群的實際需求。三峽恩主公醫院院長楊純豪指出，台灣正面臨護理人力不足與醫療需求上升的挑戰，新設備導入後，院內長期推動的全自動化檢驗系統將得以補上最後一塊拼圖。從全面條碼化的檢體流程，到智能化判讀與自動化作業，能大幅降低護理師行政負擔，提升檢驗速度與準確性，使醫療資源更有效運用。他強調，這項捐贈對醫院是一大助力，也代表社會力量對醫療專業的肯定。卓冠廷致詞時表示，很高興成為此次民間捐贈的推手之一。他特別恭喜在地深耕陶瓷文化數十年的徐淑真董事長接任總監，鶯歌鄉親也與有榮焉。他也提到，三鶯地區醫療需求不斷增加，不論是疫情流行、流感高峰或重大事故，恩主公醫院始終扛起第一線責任，今年的備管機捐贈十分關鍵，能使病人照護與院內效率大幅提升。他並感謝獅子會同時關照孩子視力需求與弱勢家庭冬季所需，展現最踏實的社會支持，並祝福活動圓滿成功。國際獅子會捐贈三峽恩主公醫院的11台護理站自動備管機、視力設備巡迴車，民進黨籍新北市議員卓冠廷很高興成為此次民間捐贈的推手之一。（圖／卓冠廷議員辦公室提供）原文出處：快新聞／國際獅子會捐恩主公醫院千萬設備 卓冠廷促成「回饋地方鄉親」 更多民視新聞報導遭爆回鍋參選桃園有贏面 鄭文燦震撼回應「這14字」曝心境該緬懷為國奮戰的國軍！賴清德發文致敬黃百韜 暗諷鄭麗文追思吳石「不該上訴時就別上訴」 高院重批北檢偷傘案濫訴民視影音 ・ 10 小時前
臍橙節活動開始前就賣光 成功農會：颱風影響量少價高
成功農會今日上午11時舉行「臍橙節」活動，評比各農民臍橙，現場也販賣與烹飪創意料理供民眾品嚐，但今年由於颱風影響，剩下的臍橙已然不多，9、10時農民才剛擺攤就有大批民眾排隊搶購，活動開始時已剩下次級果，甚至有許多還是品項差到農民不想對外販售，留在現場包裝好的A級果皆是參賽作品，農會表示，量實在太少，自由時報 ・ 10 小時前
跨世代展現城市暖實力 新北志工日3千人齊聚
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市政府為慶祝國際志工日，今（22）日在大都會公園舉辦主場慶祝活動！市長侯友宜到場 […]民眾日報 ・ 11 小時前
雲林同鄉基金會獎助學金310國高中生受惠 考慮續辦
雲林旅外鄉親組成的「財團法人雲林同鄉文教基金會」成立23年，為鼓勵縣內學子，基金會成立「雲之鄉」冠名獎助學金共930萬元，分3年給310名國高中學生受惠，今（22）日基金會最後一年頒發。基金會董事長譚量吉表示，不排除續辦，造福且回饋母縣學生。自由時報 ・ 10 小時前
Breath Select藉蝦皮資源引領韓系香氛潮流
[NOWnews今日新聞]近年來韓流風潮席捲全台，不僅音樂、美食與旅遊深受台灣人喜愛，「韓國香氛」也悄然成為新一波熱潮。早在三年前，BreathSelect便敏銳察覺到韓國香氛在台灣市場的潛力，率先於...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
《怪奇物語》最終季開場戲耗時半年！「逆齡特效」神還原威爾11歲童顏！
Netflix超人氣影集《怪奇物語》（Stranger Things）最終即將登場，全球粉絲都在倒數期待。而隨著主演群從童星一路成長為青年，製作團隊也面臨一項巨大挑戰：如何重現主角威爾在第一季時僅11歲的模樣？劇組直接用科技「把威爾變回小孩」，單單這段開場戲就投入半年製作時間！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
「高齡換照」代言人沈文程快閃象山公園 自曝明年5月搶先換駕照
明年5月起，70歲以上高齡駕駛要換駕照，資深藝人沈文程擔當公路局「高齡換照」代言人。公路局今天（22日）上午在台北市象山公園舉辦「高齡換照代言人快閃活動」，代言人沈文程現身向民眾宣導。公路局表示，台灣已邁入超高齡社會，高齡者外出需求與交通安全議題日益受到重視。高齡換照新制將在2026年5月正式實施，自由時報 ・ 10 小時前
危險！北市工地「天降鋁板條」 影片曝光
危險！北市工地「天降鋁板條」 影片曝光EBC東森新聞 ・ 10 小時前
超人氣！永康拔蘿蔔體驗今年原規劃5場次 不料30分鐘全收光
台南永康曾是白蘿蔔的重要產地，永康區農會連續第3年舉辦友善農業推廣體驗活動，今年原本規劃5場次，首場「拔蘿蔔」今（22）日登場，沒想到反應太熱烈，活動開始30分鐘就被採收一空，後面4場次只能取消，相約明年再見。永康區農會推廣人員曾千千表示，早期永康區的白蘿蔔種植面積逾100公頃，目前僅剩不到15公頃自由時報 ・ 11 小時前
外送員擬訂「時薪不低於245元」 民眾憂：運費恐拉高
勞動部推出外送員權益保障草案，外送員接的訂單換算後，每小時薪資不得低於245元，外送員說現在一小時送的訂單，大約200元左右，法案如果通過，多出的成本恐怕由消費者跟店家吸收，價格拉高需求減少，預估5萬名外送員失去工作，不過全國外送產業工會表示，不用過度擔心！ #外送員#權益保障草案#運費東森新聞影音 ・ 11 小時前