文化部公共出借權二階段試辦 首期補償酬金突破千萬

文化部公共出借權第二階段試辦補償酬金突破千萬，第二階段擴大試辦，鼓勵尚未登記的出版社或著作人，儘速於115年2月15日前完成登記。(文化部提供)

文化部今天(1日)表示，公共出借權第二階段試辦自今年7月起正式開放登記，6都共有超過300間公共圖書館加入，第一期補償酬金已完成發放，共發給123家出版社、超過2,500位著作人，合計約1,410萬元。同為創作者的文化部部長李遠呼籲，還未加入的出版社及創作者趕快上線登記，現在登記的借閱次數都將回溯至今年1月起算。

文化部表示，臺灣作為東亞第一個推動公共出借權的國家，從109年由文化部與教育部共同合作，針對2間國立公共圖書館進行第一階段試辦，今年則承繼前期經驗，推出「擴及6都超過300間公共圖書館」、「納入譯者」、「簡化申請流程」及「每半年發放一次」的第二階段試辦。

廣告 廣告

登記系統自7月上線，已有超過400家出版社及4,800位著作人註冊帳號、7萬筆書目完成登記。首期補償酬金以10月15日前完成登記的書目，自今年1月至8月借閱次數，每一筆借閱補償酬金3元，由著作人獲得70%、出版社獲得30%計算。總計首期發給著作人約910萬元、出版社約500萬元補償金。

以同為創作者李遠部長為例，一直沒有自己主動申請且「特例」要求不撥款給他，在出版社登記的書目中，他共有84本書在今年1到8月間共被借閱1,457次，總計2,911元補償酬金，相較於第一階段2間國立圖書館基礎下的3年共計624元，平均每年208元，1年足足增加近14倍。李遠部長鼓勵所有創作者、出版社趕快登記。

文化部也進一步分析大數據，因應公共圖書館的使用特性，童書及青少年文學為借閱的熱門項目，反應至補償酬金數據上，童書或青少年文學的作者、譯者、出版社都有相對較高的收益。

公共出借權第二階段試辦全年度開放登記，自明年起將固定於3月、9月發放補償酬金。鼓勵尚未登記的出版社或著作人，儘速於明年2月15日前完成登記，借閱次數將回溯自今年1月起算，明年3月底前就可以領到補償酬金。詳細登記方式請參閱「公共出借權登記系統」，也可電洽諮詢專線（03）560-1325。